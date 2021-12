En el debut de Dinamarca ante Finlandia en la última Eurocopa, Christian Eriksen se desvaneció sobre el final de la primera mitad y asustió a todos los que estaban observando el partido. El volante ofensivo sufrió un paro cardíaco y tuvo que ser reanimado en cancha.

Tras aquel hecho, Eriksen logró recuperarse, pero todavía no ha podido volver a pisar el césped. Se le implató un desfibrilador automático que no es aceptado por el Comité Olímpico Nacional Italiano. A los 29 años, el danés quiere continuar con su carrera deportiva, pero no podría hacerlo en la Serie A bajo esas condiciones.

Es por eso que Inter de Milán y Eriksen llegaron a un acuerdo. El club italiano hizo oficial la rescisión del contrato con el mediocampista a través de un comunicado. Así, el ex Ajax y Tottenham tendrá libertad para intentar retomar su carrera en otras ligas.

"Internazionale Milano anuncia que se ha llegado a un acuerdo para la rescisión consensuada del contrato de Christian Eriksen . El Club y toda la familia nerazzurri abrazan al jugador y le desean lo mejor para su futuro", dice el comunicado del club italiano.

"Aunque hoy los caminos de Inter y Christian se separen, seguirá existiendo un vínculo fuerte e indisoluble. Los mejores momentos, los goles y las victorias, el abrazo de la afición fuera del San Siro en la celebración del Scudetto: todo quedará siempre fijo en la historia de los nerazzurri", concluye.

Según informó Nicolò Schira, periodista italiano experto en el mercado de pases, Eriksen podría volver a jugar en Dinamarca con la camiseta de Odense, su primer club, aunque también está la posibilidad sobre la mesa de un retorno a Ajax. El equipo neerlandés preguntó por su situación hace algunas semanas.

"Christian Eriksen podría volver a jugar en los próximos meses. No en Inter, en Serie A, sino en Eredivisie, donde los controles son menos rigurosos sobre la idoneidad para la actividad deportiva. Ajax ya ha mostrado interés en ficharlo", había informado el periodista en noviembre sobre la posibilidad concreta de recalar nuevamente en Países Bajos.