Uno de los grandes debates que han surgido en el último tiempo en Francia pone el foco en la figura de Kylian Mbappé. ¿Por qué el delantero de Bondy tiene éxito en la selección, pero no sucede lo mismo en PSG? La pregunta también está relacionada a la decisión que tomó el entrenador del seleccionado galo, Didier Deschamps, de nombrar capitán a su estrella.

La capitanía en Francia generó cierto debate por la elección de Deschamps de elegir a Mbappé por encima de Antoine Griezmann. En Paris Saint-Germain también hubo una polémica respecto a la cinta de capitán, luego de que Presnel Kimpembe mostró su fastidio por haber sido desplazado por el propio Kylian en cuanto a la consideración para portarla.

A raíz de eso, Christophe Galtier volvió a hablar al respecto y aumenta la polémica respecto a la decisión sobre el capitán. Mientras Francia eligió a Mbappé, en PSG hay otra figura que porta la cinta: Marquinhos. Y esto es algo que no cambiará, según palabras propias del entrenador parisino.

"Para mí es la elección correcta que Kylian (Mbappé) sea el capitán de la selección de Francia, en el Paris Saint-Germain nuestro capitán es Marquinhos y no hay razón para que eso cambie", deslizó Galtier durante una rueda de prensa. ¿Por qué en la selección sí es capitán y no en PSG? Es una pregunta que hasta el propio ex Mónaco se debe preguntar, pero en Francia no dan crédito con las decisiones que toman en el actual campeón de la Ligue 1.

Si no es capitán, ¿PSG pierde a Mbappé?

El tema de la capitanía no es un punto menor. Mbappé renovó su contrato con PSG y, según varios medios franceses, había pedido ser capitán como una de sus exigencias para firmar su nuevo vínculo en 2022. Si bien Marquinhos es el capitán principal, Kylian es uno de los que puede portar la cinta en caso de algunas ausencias, pero no parece ser suficiente.

De hecho, el extremo de 24 años, campeón del mundo con la selección de Francia y vigente subcampeón, piensa su futuro y hasta pensaría en un posible fichaje a Real Madrid para el verano de 2024, momento en que puede terminar su contrato con PSG.