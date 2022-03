"Los dos últimos días no han sido fáciles", en esta frase se puede resumir el 'calvario' que ha pasado Gianluigi Donnarumma. El arquero italiano cometió un error grave que dio inicio a la remontada de Real Madrid ante Paris Saint-Germain en el Santiago Bernabéu. Tras esto, publicó un mensaje en redes sociales para romper el silencio tras las críticas que ha recibido tanto él como el conjunto parisino.

Donnarumma falló en un momento de tranquilidad para PSG. A partir de su error, cuando no despejó el balón, Karim Benzema le quitó el balón para luego vencerlo y concretar el primer gol del Madrid, cambió el ánimo de PSG que había hecho 150 minutos casi perfectos para doblegar a Real Madrid. Todo cambió a partir de su 'pifie'.

Tras ser apuntado por las críticas como responsable de la derrota en la eliminatoria de octavos de final de Champions, el guardameta rompió el silencio con un mensaje publicado en redes sociales. "La eliminación de la Champions fue un duro golpe. Los dos últimos días no han sido fáciles pero precisamente de estos momentos de dificultad salimos más fuertes. Ahora hay que pensar en el presente, en ganar la Ligue 1, dándolo todo como siempre lo he hecho por esta camiseta, por este club y por nuestra afición. ¡Empecemos de nuevo juntos! Allez Paris", dijo.

No es un buen momento para el ex Milan que ha pasado de ser fichaje estelar y el dueño del arco de PSG por encima de Keylor Navas a tener que afrontar este error que puede marcarlo. En tanto, ha recibido el apoyo de arqueros icónicos para Italia como Dino Zoff, quien dijo que "el error no fue suyo", y Gianluigi Buffon, quien le dio responsabilidad, pero dijo que la falla es "parte del camino del crecimiento".

Rumores sobre una posible salida de Donnarumma

El diario La Gazzetta dello Sport tuvo en su portada a Gianluigi Donnarumma con un montaje donde se lo deja ver como 'La Mona Lisa' y siembra la duda sobre su futuro. Según cuenta este periódico, PSG considera venderlo y Juventus ha reactivado su interés por repatriarlo. "Vuelve a casa, Gigio", fue el titular de la portada. ¿Se irá de París tras su error?