Paulo Fonseca atrapado en Kiev: "No sé cómo salir de aquí"

El mundo entero se mantiene en alerta máxima por el conflicto armado en el este de Europa. Este jueves 24 de febrero inició la invasión de las fuerzas rusas a Ucrania, acción que ha generado millones de reacciones alrededor del mundo. Varias figuras del fútbol europeo se encuentran atrapadas en los lugares bajo ataque y una de ellas es el entrenador, Paulo Fonseca.

La invasión de Rusia a Ucrania ha generado un impacto inmediato en el fútbol. La liga local ha sido suspendida y son muchos los jugadores y miembros del cuerpo técnico de cada uno de los clubes que se encuentran bajo resguardo. Uno de ellos es Roberto De Zerbi, DT de Shakhtar Donetsk que se pronunció horas atrás.

Ahora ha surgido una nueva declaración desde Ucrania. En esta ocasión ha sido el entrenador, Paulo Fonseca. El exentrenador de Shakhtar, Porto y AS Roma entró en comunicación con Jornal de Noticias desde Kiev, capital ucraniana que se encuentra bajo ataque.

Declaraciones de Fonseca

"Me desperté a las cinco de la mañana con cinco explosiones seguidas. Tenía un vuelo reservado para hoy, pero ahora es imposible salir de aquí, porque los aeropuertos han sido destruidos y el espacio aéreo ha sido cerrado" declaró el entrenador portugués.

Fonseca mostró su preocupación ante las escasas vías de escape en pleno conflicto bélico. "En estos momentos, solo se puede salir de Kiev por tierra y todo el mundo intenta escapar a Lviv, una ciudad cercana a Polonia. Las carreteras están completamente paralizadas, porque es imposible circular con tantos coches. Las colas son enormes. Además, no hay más gasolina. Lo único que podemos hacer es rezar para que no nos caiga una bomba encima. Sinceramente, no sé cómo voy a salir de aquí".