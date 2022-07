Frenkie de Jong ya parece hacerse a la idea de que dejará FC Barcelona en este mercado de verano. El mediocampista neerlandés de 25 años tiene a Manchester United como principal pretendiente, que ya negocia con el club catalán por su fichaje. Sin embargo, ahora, otro club de la Premier League quiere sus servicios.

Desde hace varios días que Barcelona y Manchester United negocian por de Jong. Según explicó Fabrizio Romano, ya han arreglado la suma de 65 millones de euros fijos por el fichaje, aunque todavía restan negociar otros 20 millones de euros en calidad de variables, para cerrar el acuerdo en una cifra total de 85 millones de euros, que se acerca a lo que pedían los 'Culés'.

Sin embargo, mientras las negociaciones entre estos dos equipos se extienden, empiezan a aparecer otros pretendientes. Según han informado Relevo y Sport, Chelsea está interesado en el fichaje de Frenkie de Jong para reforzar su mediocampo. Su nombre apareció en las negociaciones que tiene Barcelona por los fichajes de César Azpilicueta y Marcos Alonso.

La posibilidad de los 'Blues' para fichar al neerlandés está a la vista y con Azpilicueta y Alonso en las negociaciones, se habla de un posible trueque más dinero para llegar a un acuerdo por los tres futbolistas. Sport revela que Chelsea podría ofrecer a sus dos defensores más 60 millones de euros para tener a Frenkie de Jong. Por el momento, el Barça sólo pretendería dinero por su mediocampista.

Así, con este nuevo interés, de Jong empieza a alejarse de la posibilidad de continuar en Barcelona, pese a que el propio jugador ya supo manifestar su intención de permanecer en el Camp Nou. En las últimas horas, también trascendieron las palabras del presidente Joan Laporta, quien manifestó que no tiene intenciones de venderlo. "Es jugador del Barça y nosotros, si no tenemos la necesidad, no lo venderemos. No lo queremos vender", supo decir.