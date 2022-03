Los cuestionamientos hacia la figura de Mauricio Pochettino a lo largo de esta temporada han sido una constante y todo apunta a que su etapa en Paris Saint-Germain terminará tarde o temprano. El club francés tiene un objetivo claro en Zinedine Zidane para que sea el reemplazo del argentino. Pero, ¿qué pasará con 'Poche' después?

Uno de los equipos con los que más se vincula al entrenador nacido en Murphy, provincia de Santa Fe, es Manchester United. Para la próxima temporada, está en la carrera por tomar el mando en Old Trafford una vez que se termine el ciclo de Ralf Rangnick.

Sin embargo, el propio Pochettino tendría otros planes. Según ha revelado el periodista Alan Brazil en TalkSport, su deseo es volver a la Premier League, pero no para dirigir en Old Trafford. "Pochettino no irá al United. Leonardo ya advirtió a los 'Red devils' de que no tiene intención de irse de París", informó.

De todas maneras, aunque pueda continuar en PSG, el santafesino desea ir a otro equipo. "Pochettino quiere volver a la Premier y en concreto al Tottenham. No digo que vaya a suceder, pero es lo que quiere", agregó Brazil. No es extraño que quiera retornar a los 'Spurs' teniendo en cuenta la buena campaña que supo hacer con el equipo, además de gustarle la Premier League.

Mauricio Pochettino llevó a Tottenham a su primera final de Champions League de la historia en 2019, aunque cayó ante Liverpool. Se comenta que, pese a haber sido despedido del cuadro londinense, su relación con el presidente Daniel Levy terminó en buenos términos, por lo que podría considerarlo como opción a futuro si Antonio Conte no continúa.