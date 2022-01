El 2021 fue uno de los años más duros en la historia reciente de Barcelona. La salida de Lionel Messi, la eliminación en la fase de grupos de la Champions League y la crisis financiera que le indicó la salida al máximo ídolo fueron los principales problemas que atravesaron al culé.

Sobre el cierre del año, el retorno de Xavi Hernández, esta vez como entrenador, renovó las esperanzas de que el Barça volviera a ser un equipo dominante en España y Europa. El 2022 comenzó con triunfo por la mínima ante Mallorca por La Liga, pero no todo es positivo alrededor del club por estos días.

Como en todas las ligas europeas, Barcelona no fue ajeno y tuvo un enorme brote de Covid-19 en su plantel que obliga a Xavi a pedalear para formar equipos competitivos. Fuera del campo de juego, los futbolistas no agachan la cabeza durante la tormenta y Gerard Piqué volvió a protagonizar otro momento polémico en Twitter.

El excandidato a presidente y vocero del Barça, Toni Freixa, publicó este lunes sin detallar de quién se trataba: "Entrecot con patatas fritas, huevo frito, cerveza para beber y una crêpe con nutella. ¿Os imagináis un futbolista profesional comiendo esto? Estoy diciendo uno eh, no generalizando".

En catalán, como el tweet original, Piqué no se guardó la respuesta y se hizo cargo de la acusación: "Te has equivocado con el entrecot... era butifarra. El resto todo ok! Y ahora me tomaré un gintonic a tu salud! Ya puedes ir borrando los tweets, sinvergüenza".