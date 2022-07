¿Por qué no juega Pogba hoy en Juventus vs. Barcelona?

Juventus fortaleció su plantel con vistas al comienzo de la nueva edición de la Serie A y la UEFA Champions League, sus principales objetivos de la temporada. En este escenario, el equipo italiano buscará consolidar su funcionamiento y hallar sensaciones positivas cuando se enfrente HOY, martes 26 de julio, con Barcelona en un amistoso de pretemporada.

Luego de haber derrotado a Chivas de Guadalajara, el entrenador de la Vecchia Signora, Massimiliano Allegri, pondría a los mejores futbolistas que tiene a disposición para medirse con el Culé. Sin embargo, el estratega no podrá contar para el compromiso con uno de los recientes fichajes y figura del plantel. Se trata de Paul Pogba, quien es baja frente al Blaugrana.

El mediocampista regresó a la institución de Turín en el actual de mercado de pases después de haber quedado libre de Manchester United, donde rechazó la oferta de renovación. No obstante, un imprevisto le impide gozar de continuidad en su retorno al Bianconero. A continuación, conoce cuál es el motivo por el que no juega Pogba en el amistoso Juventus vs. Barcelona.

¿Por qué no juega Pogba hoy en Juventus vs. Barcelona?

La razón por la que el volante no estará presente en el duelo es porque sufrió una lesión en el menisco lateral de su rodilla derecha y, en consecuencia, podría ser operado. Por lo tanto, el campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 estaría, al menos, dos meses de baja.

Juventus confirmó el inconveniente físico del futbolista a través de un comunicado. "Paul Pogba fue sometido a estudios radiológicos que revelaron una lesión en el menisco lateral de su rodilla derecha. En las próximas horas será sometido a asesoramiento de especialistas, por lo que no irá a Dallas para continuar así con su tratamiento", explica el parte médico.

Ahora, el equipo italiano intensifica las gestiones para contratar a un reemplazante. El principal candidato de la lista es el argentino Leandro Paredes, que en la actualidad forma parte de las filas de París Saint-Germain.

¿Cuándo juegan Juventus vs. Barcelona por un amistoso?

El amistoso Juventus vs. Barcelona se llevará a cabo HOY, martes 26 de julio, en el Estadio Cotton Bowl de Dallas, Texas, Estados Unidos.

Horario por país

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Paraguay: 20:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

México: 19:30 horas

Panamá: 19:30 horas

Perú: 19:30 horas

Costa Rica: 18:30 horas

Estados Unidos: 17:30 horas PT y 20:30 horas ET

España: 02:30 horas (miércoles 27 de julio)