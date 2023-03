En Barcelona crece la expectativa por tratar de lograr el retorno de su leyenda, Lionel Messi, quien todavía no definió su futuro en PSG. Al margen, la directiva de los Culés piensa en jóvenes figuras que podría fichar a futuro. Para el próximo verano le puede salir una buena oportunidad para buscar, casualmente, al "Messi turco" de 18 años.

Se trata de Arda Güler, figura del Fenerbahçe, quien llamó la atención en España recientemente durante la serie ante Sevilla por la UEFA Europa League. Dejó una gran imagen, pese a que su equipo quedó eliminado. Según el diario AS, Barcelona es uno de los clubes que lo sigue desde hace unos meses.

Catalogado como el "Messi turco" llegó a Fenerbahçe en 2019 por una cifra de 150.000 liras, a razón de sólo 7.000 euros, pagados al Genclerbirligi Ankara. Su gran destello llevó a que se interesen varios clubes por él y se encuentren con una situación que les permitiría ficharlo por sólo 5 millones de euros.

Güler tiene una cláusula por la cual puede irse por esa cifra si no juega 1.500 minutos durante la temporada. Por ahora, lleva un total de 630 minutos y la temporada se está acabando. Le quedan al menos 11 partidos de la Superliga Turca y, como mucho, tres de la copa local como para alcanzar ese número y evitar que cualquier equipo pueda ejecutar la cláusula. Es que, ante sus rendimientos, Fenerbahçe lo podría vender por una cifra mucho mayor. Sin ir más lejos, para Transfermarkt, tiene un valor de 11 millones de euros.

Barcelona no es el único club que lo quiere

Fue tan bueno lo de Arda Güler para España que Barcelona no es el único club que lo sigue. Atlético de Madrid y Sevilla, según AS, también están tras su posible fichaje, siempre y cuando se mantenga en 5 millones de euros su cláusula de salida. En Inglaterra, Arsenal también está tras su pista y se llegó a mencionar que, en caso de que llegue a cumplir con los 1.500 minutos, no tendrá pánico en ofertar 20 millones de euros para su llegada.

¿Quién es Arda Güler, el "Messi turco" de Fenerbahce?

Con sólo 18 años, Arda Güler apunta a ser una de las esperanzas del fútbol turco, a tal punto que ya debutó en la selección mayor de su país. Lleva tres goles y dos asistencias en 21 partidos disputados esta temporada con Fenerbahçe. Pero destaca mucho más por su buen pase y su calidad técnica gracias a una zurda envidiable.