La detención de Massimo Ferrero, propietario de Sampdoria sigue generando ruido en la Serie A. El empresario italiano está bajo arresto con cargos por presuntos delitos corporativos con sus negocios alternos al fútbol. Ahora se han dado a conocer las primeras palabras del productor cinematográfico.

Este 6 de diciembre, Guardia di Finanza arrestó al propietario de Sampdoria, Massimo Ferrero en la ciudad de Milán por orden de la Fiscalía de Paola (Calabria). El empresario está siendo acusado por delitos coprorativos y quiebra fraudulenta, por lo que se ordenó su detención tras el partido de su equipo ante Lazio.

Además de Ferrero, Guardia di Finanza también ha procedido con otros 5 posibles implicados en el delito, entre los que se encuentran la hija y sobrino del propietario del club genovés. Sin embargo, el resto de las personas bajo investigación están, de momento, bajo arresto domiciliario.

Solo horas después del arresto, Sampdoria emitió un comunicado confirmando que el club no estaba bajo investigación, anunciando también la renuncia de Massimo Ferrero de sus funciones como presidente de la entidad. No obstante, este continúa siendo propietario de los Blucerchiati.

Declaraciones de Ferrero

Este jueves 9 de diciembre, Secolo XIX ha publicado las primeras palabras del empresario desde prisión. "No entiendo por qué estoy aquí y me metieron en la cárcel. Nunca he tenido intención de escapar, en Génova siempre he tenido al DIGOS (División de Investigaciones Generales y Operaciones Especiales) pisándome los talones y no quiero esconder nada".