Manchester United y Brighton se enfrentarán en el comienzo de la Premier League de Inglaterra 2022-2023. Conoce todos los detalles sobre el partido que se disputará en Old Trafford.

Pronóstico de Manchester United vs. Brighton por la Premier League: ¿Quién tiene más posibilidades de ganar?

Manchester United y Brighton comenzarán una nueva aventura cuando se enfrenten este domingo 7 de agosto, en Old Trafford, en el marco de la continuidad de la primera jornada de la Premier League 2022-2023. En este escenario, los dos equipos buscarán conseguir una victoria en el inicio de su participación en el certamen de la máxima categoría de Inglaterra.

Últimos antecedentes entre Manchester United y Brighton

La última vez en la que ambos se vieron las caras en el terreno de juego fue el pasado 7 de mayo, cuando las Gaviotas se impusieron 4-0, en condición de local, por la fecha 36 de la anterior temporada del campeonato británico. En los 10 partidos más recientes entre sí, los Diablos Rojos ganaron en siete ocasiones y los Albion triunfaron en tres oportunidades.

RESULTADO TORNEO Brighton 4-0 Manchester United Premier League 2021-2022 Manchester United 2-0 Brighton Premier League 2021-2022 Manchester United 2-1 Brighton Premier League 2020-2021 Brighton 0-3 Manchester United Copa de la Liga 2020-2021 Brighton 2-3 Manchester United Premier League 2020-2021 Brighton 0-3 Manchester United Premier League 2019-2020 Manchester United 3-1 Brighton Premier League 2019-2020 Manchester United 2-1 Brighton Premier League 2018-2019 Brighton 3-2 Manchester United Premier League 2018-2019 Brighton 1-0 Manchester United Premier League 2017-2018

¿Cómo llegan Manchester United y Brighton al partido por la Premier League?

Manchester United, que se reforzó con Christian Eriksen, Lisandro Martínez y Tyrell Malacia, arriba tras haber igualado 1-1 con Rayo Vallecano en su último amistoso. Con anterioridad, el elenco dirigido por Erik ten Hag afrontó otros encuentros de exhibición, donde derrotó a Liverpool (4-0), Melbourne Victory (4-1) y Crystal Palace (3-1), empató con Aston Villa (2-2) y perdió contra Atlético Madrid (0-1).

Brighton, por su parte, llega después de haber vencido 5-1 a Espanyol en compromiso de preparación más reciente. Además, el conjunto comandado por Graham Potter, que fichó a Julio Enciso, le ganó a Estoril (4-1) y Reading (2-1), igualó con Union Saint-Gilloise (0-0) y cayó frente a Brentford (0-1).

Posibles formaciones de Manchester United vs. Brighton

Manchester United: David De Gea; Diogo Dalot, Harry Maguire, Raphaël Varane, Tyrell Malacia; Scott McTominay, Fred; Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Marcus Rashford; Anthony Martial.

Brighton: Robert Sánchez; Joel Veltman, Lewis Dunk, Adam Webster; Solly March, Alexis Mac Allister, Pascal Gross, Enock Mwepu, Moisés Caicedo; Leandro Trossard y Neal Maupay.

Pronóstico final de Manchester United vs. Brighton

Pese a que no contaría desde el inicio con Cristiano Ronaldo, ya que formaría parte de los suplentes, Manchester United es ligeramente favorito para ganar el partido. El equipo transmitió sensaciones positivas en el inicio del ciclo de Ten Hag y, complementado con el plus que implica jugar en Old Trafford, tiene mayores posibilidades de triunfar.

Brighton, por su parte, posee como ventaja los tres años de experiencia bajo la dirección técnica de Potter, pero el elenco aún debe adaptarse a las bajas de algunas de sus principales figuras: Yves Bissouma, quien fue transferido a Tottenham, y Marc Cucurella, quien no estaría a disposición a raíz de su inminente salida con destino hacia Chelsea.