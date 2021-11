Messi vs CR7

Pese a que la rivalidad parece haber dejado de tener sus mejores años, tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo siguen siendo futbolistas de impacto. Casualmente ambos dejaron sus respectivos equipos en el último verano, y han llegado a nuevos proyectos como son PSG y Manchester United, respectivamente. Aunque, ambos viven distintas realidades por estos momentos.

Son momentos críticos en Manchester United, pero que en definitiva, apuntan hacia un cambio rotundo o, al menos, eso es lo que esperan. Cristiano Ronaldo está en el medio de esto, luego de que ha vuelto al club donde logró dar sus primeros grandes pasos en el fútbol mundial. Sin embargo, los malos resultados de los 'Diablos Rojos' desembocaron en cuestionamientos hacia el portugués, además de la salida de Ole Gunnar Solskjaer.

En este sentido, la temporada no viene siendo sencilla para CR7 y su gran rival durante este último tiempo ha opinado al respecto, más allá de que también ve lo bueno del portugués en su regreso a Old Trafford. "El (Manchester) 'United' es un equipo muy fuerte con grandes jugadores. Cristiano ya conocía el club, pero eso era en otra etapa y ahora se ha adaptado de manera impresionante. Desde el principio ha hecho goles como siempre y no tuvo problemas en la adaptación", opinó Messi en una entrevista con el diario Marca.

Pero, más allá de lo impresionante del portugués, el argentino también ha hablado sobre su difícil presente con el equipo. "En la Premier no está tan bien como todos pensábamos, pero es que es una competición muy difícil e igualada en la que las cosas dan muchas vueltas", comentó. Aún así, Leo es optimista. "Después de diciembre cambia muchísimo y puede pasar de todo", añadió.

Por último, Messi fue consultado sobre si extraña los partidos mano a mano contra Cristiano Ronaldo y no duda en responder. "Ya pasó mucho tiempo desde que dejamos de competir en la misma Liga. Competíamos a nivel individual y como equipo por los mismos objetivos. Fue una etapa muy hermosa para nosotros y también para la gente porque lo disfrutó muchísimo. Es un lindo recuerdo que quedará para la historia del fútbol", sentenció.