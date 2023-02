En la jornada del sábado 11 de febrero, en Marruecos, Real Madrid se coronó por quinta vez con el título del Mundial de Clubes, luego de vencer por medio de un contundente marcador 5-3, a Al Hilal, de Arabia Saudita, y obviamente Toni kross fue uno de los jugadores importantes.

Y es que pese a que no logró marcar gol dentro de la buena cantidad de alegrías dadas por la Casa Blanca, el futbolista sí tuvo una aproximación qué pasó muy cerca al vertical izquierdo del guardameta árabe, quien por más que se estiró no alcanzó a llegar a detener la pelota.

Lo cierto es que luego del festejo y demás, el futbolista germano nuevamente volvió a dejar en duda lo que pasará en el futuro próximo con el equipo blanco de la capital española. Y todo porque su vínculo contractual con la institución llega hasta final de temporada.

"Hay diferentes cosas que tienes que pensar si quieres seguir o no. Estoy pensándolo. No va a durar muchos meses más el tomar una decisión, pero todavía no hay una decisión", pues justamente esta parte final la que tiene en preocupación y en vilo a los aficionados Merengues.

Como siempre directo y sin rodeos, el futbolista manifestó que por ahora se enfoca en lo que es el trámite normal de la campaña y que luego pensará lo que sucederá con su carrera en Real Madrid: "estamos muy tranquilos y hay una relación entre el club y nosotros que nadie hace tonterías. Estoy muy tranquilo".

Sin embargo, las declaraciones dadas por el mediocampista Teutón van muy en contravía de lo dicho por parte de su director técnico en rueda de prensa, quien manifestó abiertamente ante los micrófonos del mundo que: "Kroos ya lo tiene todo decidido". Habrá que esperar lo que suceda.