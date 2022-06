Athletic Club de Bilbao vivió una jornada histórica en donde se ha definido el rumbo y el futuro de la institución en los próximos años. En la jornada del viernes se celebraron las elecciones a nuevo presidente, con una participación récord de más de 22.500 socios y socias. Tras el conteo de votos, Jon Uriarte fue elegido como nuevo mandatario del club, lo que apareja la llegada de un nuevo entrenador.

El mandato de Aitor Elizegi ha llegado a su fin y, por ende, también el trabajo de Marcelino García Toral en la dirección técnica del club bilbaíno. Así, las elecciones pasaban a ser determinantes en el futuro del primer equipo, ya que cada candidato a presidente tenía su propio entrenador elegido, en caso de victoria.

La novedad más saliente entre los candidatos a entrenador del Athletic de Bilbao la dio Marcelo Bielsa, quien era el elegido por Iñaki Arechabaleta para asumir el cargo en caso del triunfo de éste último. Sin embargo, quedó en segundo lugar con un 33,72 por ciento de los votos, mientras que el ganador fue Uriarte con el 46,71 (Ricardo Barkala terminó tercero con el 18,13%).

Por lo cual, con este resultado final en las elecciones, el nuevo entrenador de Athletic Club es Ernesto Valverde, quien volverá a los banquillos tras su etapa controvertida en Barcelona. Valverde era el candidato de Uriarte, en caso de triunfo, y por tal, se unirá a la plantilla del primer equipo cuando asuma el nuevo presidente.

Tras la victoria, el nuevo mandatario reconoció a Valverde como nuevo entrenador del Athletic, aunque no ha tenido charlas ni todavía han hablado sobre algún posible fichaje para los próximos días. "Ha habido mensajes, pero no he hablado con él", dijo. Ahora, Uriarte deberá contratar a un director deportivo para que se una al Txingurri en el trabajo del primer equipo profesional.