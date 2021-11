Los delitos y las detenciones de los futbolistas en Europa se están volviendo una constante en los últimos tiempos. El caso de Quincy Promes, actualmente en Spartak de Moscú, es el más reciente, así como también las múltiples denuncias contra el lateral francés del Manchester City, Benjamin Mendy. Ahora aparece un nuevo caso que promete dar la vuelta al mundo e involucra al jugador de Real Madrid, Ferland Mendy.

El periodista francés, Romain Molina, colaborador de los prestigiosos diarios The Guardian y The New York Times, entre otros, destapó en una charla a través de un Space en Twitter una serie de denuncias que van desde casos de violación hasta corrupción en el fútbol europeo. Uno de esos casos involucra a Mendy, a quien acusó de agresión sexual contra una mujer durante su etapa en Francia en el Olympique de Lyon.

Según Molina, "Mendy golpeó y pateó en la cabeza a una mujer mientras estaba en el suelo, antes de mostrarle sus genitales en un hecho ocurrido en 2018". En ese preciso momento, el lateral izquierdo estaba en el Lyon, aunque era seguido de cerca por Real Madrid. El periodista acusó al club francés de "encubrir" todo para evitar que se caiga el fichaje.

"Las mujeres a las que Ferland Mendy agredió (serían dos mujeres) en 2018 terminaron en la sala de emergencias de un hospital con un traumatismo de cráneo. Esto ocurrió en el hotel Mercure Champs-Elysses de París", aseguró el comunicador, quien dio más detalles sobre el estado del jugador por ese tiempo. "Tenía un grave problema con el alcohol. Fue sorprendido conduciendo ebrio en Le Havre antes del caso de agresión sexual", agregó.

A su vez, Romain Molina denunció a los medios por no involucrarse en este caso para dar la noticia. "Les conté a dos grandes medios internacionales sobre el caso de Ferland Mendy y les ofrecí dárselo, pero me dijeron: 'No, es demasiado caliente, el Real Madrid está involucrado y todo'. Casos como el suyo me dan ganas de detener mis investigaciones sobre fútbol", aseguró.

Hace algunos días, el propio periodista había respondido a una publicación en Twitter de Ferland Mendy donde acompañó la queja del portero de Chelsea, Edouard Mendy, contra distintos medios de comunicación por haberlos confundido con Benjamin Mendy. "Totalmente de acuerdo contigo, es indignante, como un chico golpeando y pateando a una chica después de mostrarle su ****", dijo.

Romain Molina ha dado a conocer varias primicias en el mundo del fútbol sobre casos de corrupción, como por ejemplo, los escándalos de la FIFA, a la vez que en 2020 también sacudió al mundo cuando reveló que el presidente del fútbol en Haití estaba acusado de violar y abusar a jugadoras del seleccionado local.