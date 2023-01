Real Madrid no quiere conformar ningún culebrón ni con Kylian Mbappé del PSG ni con nadie.

Suavemente se empiezan a escuchar nuevos rumores sobre un posible acercamiento entre el Real Madrid y Kylian Mbappé en el mercado de pases del invierno europeo. De alguna forma el murmullo sorprendió porque el potencial arribo del delantero a la capital española parecía totalmente sepultado, después de aquel coqueteo que protagonizaron, el cual, repentinamente, decantó en la renovación del contrato con el PSG.

No obstante, los días del delantero post Copa del Mundo de Qatar 2022 con su actual equipo, no estarían siendo precisamente los mejores, situación por la cual retornaron los trascendidos de un traspaso. De todas maneras, la Casa Blanca prefiere mantenerse como un mero espectador, principalmente, para no quedar expuesto ante probables falsas expectativas, así como ya sucedió la vez anterior.

Además, por otro lado, conforme a una publicación del periódico Marca, el Real Madrid quiere dejar en claro que el plantel no girará en torno a Kylian Mbappé en caso de que se decida por romper con el PSG para llegar al elenco que, por lo menos hoy, comanda Carlo Ancelotti. Hoy el eje es Vinicius Junior y es en el brasileño por quien prefieren seguir apostando para que marque el camino.

Real Madrid se mantiene a la expectativa de lo que pase entre Kylian Mbappé y el PSG

Esta vez Real Madrid no será el que se acerque a Kylian Mbappé, sino que esperará a que suceda lo contrario con un marcado sustento. En otras palabras, si el PSG se muestra abierto a negociar y declara un monto, y el futbolista realmente genera estímulos para vestir de blanco, recién ahí la directiva merengue realizará gestiones. De lo contrario, todo quedará nuevamente en la nada misma.

Real Madrid enfrentará al Atlético de Madrid por la Copa del Rey

Luego de su presentación en Bilbao por la jornada 18 de LaLiga, Real Madrid se enfrentará al Atlético de Madrid en uno de los duelos correspondientes a los Cuartos de Final de la Copa del Rey 2023. El partido se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu este jueves 26 de enero desde las 21:00 horas de España.