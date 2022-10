Real Madrid jugó un 'Clásico' perfecto. Lo liquidó en el primer tiempo con los goles de Karim Benzema y Federico Valverde, mientras en que la segunda parte, por momentos, se floreó, aunque sufriendo por el gol de Ferran Torres. Lo definió Rodrygo Goes de penal para hacer delirar al Bernabéu. Triunfo 'merengue' por 3-1 para volver a ser líder solitario en LaLiga y para aumentar la 'crisis' del Barcelona de Xavi Hernández.

El 'Clásico' se vistió de 'blanco' por completo. Es que el Madrid jugó el partido como tal y demostró que está en un gran momento, así como el Barça es un caos total, sobre todo en defensa. Con el resultado a favor, el equipo de Carlo Ancelotti descansó en Benzema y, sobre todo, en Luka Modric, con otro partidazo en puntas de pie. En el final, hubo algo de emoción por el ingreso de Ansu Fati y el gol de Ferran Torres, pero Rodrygo lo definió.

El primer tiempo dejó ver lo que es un equipo y el otro. Real Madrid es armonía total y no tiene muchas sorpresas al respecto. Ancelotti no quiso probar a un Rüdiger enmascarado y tuvo a su defensa ideal, que no dejó chances de peligro a ninguno de los tres delanteros del Barça. En tanto, de arriba hacia adelante, siempre aparecen los que tienen que aparecer en ataque.

Benzema madrugó a Barcelona con un gol al minuto 12, aunque la jugada previa es toda de Toni Kroos. Apareció a la espalda de Busquets y, cerca de perderla, le dio un pase perfecto y con ventaja a Vinicius Júnior para quedar prácticamente mano a mano con Ter Stegen. Un último toque de pelota adelantado le impide vencer al arquero alemán, pero en el rebote, apareció el ¿ganador? del Balón de Oro (se entrega mañana) para el gol.

El Barça intentó reaccionar y tuvo una chance muy certera para marcar con un centro por lo bajo que pasa a todos, pero Lewandowski tuvo el gol abajo del arco. Llegó forzado y terminó definiendo por arriba del travesaño. Increíble. Fue la más clara de los de Xavi en esa primera mitad y lo pagó caro. Es que al minuto 35, Valverde terminó una buena jugada colectiva con una definición abierta de derecha para el 2-0.

Cuando los 'blaugranas' peleaban el partido, apareció esta definición exquisita de Valverde, tan necesario en este once del equipo de Ancelotti, que deja en el banquillo a Rodrygo. Y, a partir de grandes destellos de Modric y Kroos, el partido se le acomodó al Madrid en esos últimos minutos, más allá de que el Barça intentó avanzar, aunque sin peligrar a Lunin.

En la segunda parte, hasta el minuto 70, fue un partido controlado del Madrid con Benzema haciendo jugar junto a un Modric excelso con toques de balón y alguna que otra fantasía, mientras que el Barça era impotencia. No podía encontrar la pelota hasta el ingreso de Ansu Fati, que sirvió el gol del descuento a Ferran Torres para el 2-1.

Barcelona parecía mejor plantado en la parte final y tuvo el gol con otra jugada de Ansu Fati que pasó muy cerca. En la última del partido, el VAR vio un penal de Eric García sobre Rodrygo (bien cobrado) y el propio delantero brasileño se encargó de la ejecución para el 3-1 merecido.

Real Madrid lo sufrió en el final, pero se quedó con un merecido triunfo para ser líder absoluto de LaLiga y demostrar que está en un gran momento, a diferencia de un Barcelona que tiene mucho por mejorar y 'en crisis' total.