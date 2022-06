La temporada 2021-22 fue muy complicada para Everton, que estuvo al borde de perder la categoría en la Premier League. Sin embargo, los dirigidos por Frankie Lampard consiguieron sumar en las últimas jornadas y se quedaron en el primer escalón del fútbol inglés.

Entre las grandes figuras del equipo, Richarlison tuvo una destacada actuación, clave para mantener la categoría. El hombre de la Selección Brasileña continúa afianzándose entre los mejores delanteros del mundo y parece estar ahora listo para un salto en su carrera.

El ex América Mineiro y Fluminense llegó a Goodison Park desde Watford y, cuatro temporadas más tarde, le anunció a Everton que no desea continuar allí, tal como informó The Sun. El atacante tiene dos años más de contrato en el club inglés, pero necesitan recortar gastos.

El delantero de la Canarinha no le faltarán ofertas en este verano, pero los Toffees no lo venderían por una cifra menor a los 65 millones de libras. Arsenal está entre los candidatos a ficharlo, pero, según explicó el medio inglés, no es de la preferencia de Richarlison.

Además, tras haber comunicado que no quiere continuar en Everton, habría anunciado cuáles son los clubes por los que desea fichar. Paris Saint-Germain, Real Madrid y Chelsea serían las preferencias de Richarlison para recalar en este verano.