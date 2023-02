El Barçagate ha puesto en duda la credibilidad del fútbol español. Los pagos de FC Barcelona al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira están siendo investigados por la Fiscalía y no han parado las reacciones del mundo del fútbol ante semejante escándalo. Ahora ha salido la leyenda de Bayern Múnich, Karl Heinz Rummenigge a burlarse de lo ocurrido.

La Fiscalía estudia el pago de 1,4 millones de euros por parte de FC Barcelona a quien fue el segundo al mando en la comisión arbitral española durante 16 años. Esto se dio entre los años 2016 y 2018, cuando el club azulgrana era encabezado por Josep María Bartomeu.

Desde LaLiga han sido sumamente críticos con el Barça tras la filtración del escándalo. A su vez, han sido varios los clubes españoles los que han publicado sus comunicados en solicitud de transparencia con el proceso. Ahora se ha pronunciado el ex CEO de Bayern Múnich y actual miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA, Karl Heinz Rummenigge.

Se burló del Barça

El 2 veces ganador del Balón de Oro se burló de Barcelona ante Corriere dello Sport y aseguró haber vivido situaciones irregulares en España. "Créanme cuando les digo que me reí leyendo esta noticia. Pero eso no me sorprende: cada vez que jugábamos en España tenía una sensación extraña. Son cosas inaceptables que no solo afectan al torneo nacional. La cuestión del arbitraje también debe abordarse muy seriamente".

El alemán aprovechó la oportunidad para tirarle un palo a la Superliga. "No es casualidad que la idea les llegara a tres clubes con enormes problemas de liquidez. Su objetivo era obtener ingresos significativos rápidamente. Ahora la propuesta de la Superliga ha pasado de 20 a 80 equipos, pero el fútbol no aguantaría un vuelco tan radical. En cambio, lo que hay que cambiar, y rápido, es el Fair Play Financiero, tendrá que ser más estricto. Los clubes están constantemente bajo la presión de los fanáticos y los medios de comunicación para gastar y gastar. Pero el fútbol es la única industria que sólo produce pérdidas".