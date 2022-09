A sus 96 años ha fallecido la Reina Isabel II. Desde el Castillo de Balmoral en el Reino Unido confirmaban la noticia y tras varias horas llenas de homenajes, reconocimientos a una figura histórica y el inicio de los actos protocolares para consagrar al nuevo rey, desde el fútbol inglés empiezan a tomarse decisiones. La Premier League espera por anuncios oficiales para saber si la fecha es o no pospuesta.

Se han declarado días de luto en el Reino Unido y el deporte no se encuentra exento a estos. La figura de la Reina Isabel II ya dejó algunos homenajes en el principales campos del viejo continente, pero hoy llegará la hora de tomar decisiones ante una séptima jornada del fútbol ingles donde medios como The Sun o The Athletic confirman que el comité de la FA dará a conocer los pasos a seguir en las próximas horas.

Se habla en ambos portales del deseo de rendir homenaje a una figura histórica en el Reino Unido, así como de los problemas para encontrar hueco a una fecha siete en medio del apretado calendario que se tiene antes y después de la Copa del Mundo. Qatar 2022 supone un problema en este sentido y los clubes pedirán garantías teniendo en cuanto como certámenes como la Carabao Cup y la FA Cup deben todavía entrar en sus fases definitivas.

Un único precedente

Desde hace 70 años que el Reino Unido no enfrentaba una situación de tal magnitud en su territorio. El único antecedente que se tiene para saber si el fútbol inglés frenará o no su actividad en las próximas horas pasa por cuando en 1952 fallecía Jorge VI, padre de Isabel II y con ello se daba el hasta ahora último fallecimiento de un monarca en las islas.

Por entonces se postergaron los encuentros de rugby y hockey, más no los de un fútbol donde hubo diversos homenajes, minutos de silencio, y cánticos del himno británico para recordar a la figura de Jorge VI. La Premier League espera y en las próximas horas se decidirá el futuro de la fecha siete de la mejor liga del mundo.