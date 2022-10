El desplante de Cristiano Ronaldo a todos sus compañeros y cuerpo técnico en Old Trafford antes de terminar el partido (con victoria) ante Tottenham sigue causando polémica en Manchester United. Luego de conocerse el castigo del club hacia la figura, llegaron las versiones respecto a esta actitud del portugués, a la vez que Erik ten Hag confirmó el motivo. Y hay polémica al respecto.

CR7 se fue antes a los vestuarios de Old Trafford antes de terminado el partido ante los 'Spurs'. Se lo notaba visiblemente enojado y había un motivo detrás de esto. Este jueves se confirmó la sanción que le impuso el club de los 'Diablos Rojos': ha sido descartado para el partido ante Chelsea de este sábado por la Premier League. Y el propio jugador se manifestó en redes sociales.

Ahora, en la previa al partido ante los 'Blues' de este sábado, la prensa inglesa reveló el motivo que habría provocado el desplante de Cristiano Ronaldo. Según el Daily Mail, fue una decisión en caliente del portugués, luego de que Erik ten Hag le habría pedido que se prepare para ingresar al partido ya casi en tiempo de descuento. Esto no le gustó al 'Bicho', quien decidió irse directamente al vestuario.

Pero no quedó ahí. Tras finalizado el encuentro, la plantilla y el cuerpo técnico se fueron a los vestuarios y, sorprendentemente, Cristiano ya se había ido. No decidió esperar al equipo y recibir la habitual charla post-partido. Por eso, ten Hag dijo que el tema del portugués lo trataría al día siguiente y es que se había ido de Old Trafford.

Ten Hag confirmó que Cristiano no quiso ingresar

En la rueda de prensa de este viernes, en la previa al partido ante Chelsea, el tema de Cristiano Ronaldo no pasó para nada desapercibido. Ten Hag habló al respecto: "En el equipo, tenemos valores y normas y tengo que controlar eso. Después de lo del Rayo Vallecano (donde también se marchó antes de que acabara el partido), le dije que era inaceptable pero no a él, a todo el mundo. Es la segunda vez y hay consecuencias. Le echaremos de menos mañana. Es una ausencia para la plantilla pero es importante para la actitud y la mentalidad del grupo y ahora tenemos que centrarnos en el Chelsea porque es importante", dijo.

Pero eso no fue todo con el entrenador. En la rueda de prensa confirmó que Cristiano Ronaldo se negó a ingresar al partido ante Tottenham. Por lo cual, esto demuestra la mala relación que hay entre el portugués y el neerlandés, algo que también han reflejado los medios ingleses.

"Se dice que los jugadores saben que Ronaldo y Ten Hag se enfrentan a diario, aunque no afecta el espíritu en la plantilla", afirmó el Daily Mail respecto a la polémica entre ellos, pero también a la situación que debe enfrentar el club. Y es que entrenador y figura se pelean constantemente. Los conflictos entre ambos "son muy comunes", pero el resto de la plantilla ha decidido no entrometerse, a fin de seguir por el buen camino para cambiar la imagen del equipo.

En tanto, esto no hace más que alimentar la posibilidad de que Cristiano Ronaldo se marche de Manchester United. Podría suceder en el próximo mercado de invierno si es que el luso logre forzar su salida, debido a este tipo de situaciones que enfrenta con ten Hag. Caso contrario, deberá esperar al final de su contrato en junio.