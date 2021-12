Junto a Karim Benzema, Vinícius Júnior está desplegando una temporada consagratoria en la primera mitad de la campaña con Real Madrid. El extremo brasileño se convirtió en una pieza clave en el equipo de Carlo Ancelotti, con juegos en los que generó gran desequilibrio.

Sus actuaciones no sólo le permitieron generar jugadas de peligro al Merengue, si no que se anotó con goles importantes, dando un paso al frente a los 21 años. Los blancos son líderes de La Liga y ya tienen asegurado su pasaje a los octavos de final de la Champions League.

En una entrevista con el famoso programa español El Hormiguero, con declaraciones levantadas por As, Gerard Piqué tocó todo tipo de temas, pero no esquivó cuando le consultaron por la actualidad de Real Madrid y, precisamente, por la de Vinícius Júnior y su impresionante temporada.

Primero, Pablo Motos, el conductor del programa, le preguntó qué tendrían que ofrecerle para aceptar un traspaso hacia el Merengue y la respuesta fue contundente: "Es totalmente imposible". Y luego le pidieron que calificara la campaña de Vini, del 1 al 10: "Esta temporada, un nueve".

Xavi, excompañero y, ahora, entrenador

Piqué explicó también sus sensaciones en las primeras semanas con Xavi Hernández como su entrenador tras haber sido compañeros: "No sé si es positivo o no que Xavi haya sido compañero. Te pone una presión añadida en el buen sentido. No le puedes fallar moralmente. Sabe el nivel que puedo dar y si no me da la sensación que le estoy fallando".