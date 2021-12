Así como el mercado de invierno para Barcelona será la oportunidad de realizar fichajes, también se mira de reojo a la plantilla y a las posibilidades de salida de ciertos futbolistas. Varios nombres se han mencionado para que sean negociados o incluso que rescindan contrato al no ser tenidos en cuenta por el técnico Xavi Hernández. Pero ahora, aparece el primero que ya no estará en el club desde enero.

El diario Sport retrató la situación del joven Yusuf Demir, quien llegó como uno de los jugadores con mayor potencial y que podía ganarse poco a poco un lugar, y al final, todo parece llegar a su fin de forma abrupta. El austríaco, quien llegó este verano proveniente del Rapid de Viena, saldría del club en enero.

Las cualidades que Demir demostró con el Rapid no se vieron reflejadas en las oportunidades que tuvo tanto con Ronald Koeman como con Xavi Hernández. Si bien es cierto que el equipo no ha acompañado, individualmente, no ha rendido como se esperaba y esto hace que el club tome cartas en el asunto.

La salida de Yusuf Demir está más que clara. Barcelona romperá el acuerdo con Rapid de Viena, ya que había llegado en calidad de cedido con una opción de compra por 10 millones de euros a final de esta campaña. Los 'Culés' no ejecutarán dicha opción y así deberá regresar al conjunto austríaco, al menos de momento, ya que opciones atractivas para la segunda parte del calendario no le faltan.

El futuro de Yusuf Demir podría estar en la Bundesliga

Como Barcelona no seguirá con Yusuf Demir, se le abre una buena oportunidad a los equipos europeos para poder hacerse con sus servicios. Apenas tiene 18 años y todavía puede demostrar mucho de cara al futuro. La Bundesliga estaría dispuesto a recibirlo con los brazos abiertos, ya que tres equipos importantes analizan ficharlo por esos 10 millones de euros que rechazaron desde el Camp Nou. Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt y Bayer Leverkusen lo siguen desde hace tiempo y presentarán ofertas.