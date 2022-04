Erik Ten Hag es el elegido para hacerse cargo de la dirección técnica de Manchester United para la próxima temporada. Ralf Rangnick saldrá de su actual trabajo para convertirse en asesor del club y trabajará codo a codo con el neerlandés. Si bien aún se está negociando por su llegada, empiezan a aparecer los primeros nombres que podrían llegar junto a él y son estrellas que podrían convertir a los 'Diablos Rojos' en un 'súper equipo'.

El periodista Fabrizio Romano detalló en una serie de tuits que Ten Hag es el elegido de la Junta Directiva de Manchester United para ser el próximo entrenador, aunque todavía se está negociando por su llegada. Y con la llegada del actual técnico del Ajax, habría varios nombres en la órbita del club para llegar en el próximo mercado.

Desde hace semanas que el nombre de Antony está en las oficinas de Old Trafford y todo hace pensar que podría llegar junto a su actual técnico para la próxima temporada. Ten Hag lo conoce de sobra y sería un gran refuerzo para la delantera, pero no sería el único. Uno de los grandes nombres que menciona el diario The Telegraph para Manchester United es Harry Kane. Por el futbolista de Tottenham habrá que poner un 'dineral', pero es el '9' que quieren.

The Sun también pone un objetivo primordial de Ten Hag. Se trata de Rubén Neves, actual futbolista de Wolverhampton. Manchester United lo sigue desde hace tiempo, lo mismo que el entrenador neerlandés, que ya lo supo querer cuando estaba en Porto. Lo considera un fichaje "vital" para las aspiraciones de los 'Diablos Rojos' para la próxima temporada.

Con la salida de varios nombres importantes como Paul Pogba, Edinson Cavani y Jesse Lingard, se liberará masa salarial, lo cual será importante para otros fichajes que también pudiesen llegar. El mediocampo es la prioridad a refozar y aparecen otros tres futbolistas en carpeta, según el Telegraph. Serían Declan Rice (por quien West Ham pide hasta 180 millones de euros), John McGinn de Aston Villa y Jude Bellinghan de Borussia Dortmund.