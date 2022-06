Ahora mismo, parece que Sergio Busquets cumplirá con su contrato con Barcelona, equipo que, según él, no lo ha buscado para renovación de su vínculo contractual. Vesiones de todo tipo se ven en España, precisamente por la actualidad, del capitán del club Azulgrana y la selección

Los dirigidos por Luis Enrique ya palpitan la previa de lo que será el encuentro de los ibéricos ante Suiza, por la tercera fecha de la Nations League, en condición de visitante; por eso, nuevamente el mediocampista apareció para hablar frente a los periodistas.

Y de inmediato lo primero en decir fue sobre su actualidad y posible mejora y extensión en su contrato laboral con el conjunto catalán: "no me han propuesto nada y siempre estoy dispuesto a ayudar, pero decirlo a través de la prensa no es el mejor camino".

Sin embargo se entrega como todo un profesional, "yo estoy aquí centrado en la selección, he escuchado muchas cosas y no ha pasado ni una ni otra cosa. Estoy tranquilo y me gustaría que me lo dijeran directamente a mí. Siempre estoy dispuesto a ayudar y dar el máximo de mí tanto aquí, en la selección, como en mi club".

finalmente tuvo palabras de admiración para el joven futbolista y revelación español, también es compañero de él en el club: "a Gavi, no le veo cosas de otros, le veo bastante diferente a lo que hemos tenido, todavía le falta mucho el juego de posición, aunque lleve aquí años y es que, al final, es muy joven. Le va a venir muy bien aprender porque ya tiene un talento natural que es enorme, es muy bueno".