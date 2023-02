Sergio Ramos anunció su retiro definitivo de la selección de España a través de un comunicado en sus redes sociales. El defensor de Paris Saint-Germain sorprendió a propios y extraños al informar esta decisión. Lo hizo luego de tener una charla con el actual seleccionador Luis de la Fuente, quien le admitió que no lo tendrá en cuenta para el próximo proceso de 'La Roja'.

A sus 36 años, y luego de 180 partidos internacionales (23 goles), Ramos le puso punto final a su etapa como internacional español. Reveló que tuvo una charla con de la Fuente en donde le comunicó que no va a contar con él para este proceso que tendrá la selección de España de cara a la próxima Eurocopa 2024 y al Mundial 2026.

El experimentado defensor deja 'La Roja' de forma definitiva, luego de que no estuvo en la consideración de Luis Enrique durante gran parte de 2021 y 2022, quedando fuera de la convocatoria para el Mundial de Qatar, y tampoco estará en la de de la Fuente, según explicó en su comunicado.

De esta manera, deja definitivamente el seleccionado luego de haber ganado tres títulos importantes como las Euro 2008 y 2012 y el Mundial de Sudáfrica 2010. Su último partido internacional con 'La Furia Roja' fue el partido ante Kosovo por las Eliminatorias para el Mundial donde ingresó solo cuatro minutos.

Comunicado oficial de Sergio Ramos por su retiro internacional

Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual Seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva.

Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja. Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido. Porque ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto, es solo una característica temporal que no necesariamente está relacionada con el rendimiento o la capacidad. Miro con admiración y envidia a Modric, a Messi, a Pepe… la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol.

Lamentablemente no será así para mí, porque el fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es solo fútbol.

Por todo ello lo asumo con esta tristeza que quiero compartir con vosotros, pero también con la cabeza muy alta y muy agradecido por todos estos años y por todo vuestro apoyo. Me llevo recuerdos imborrables, todos los títulos que hemos peleado y celebrado todos juntos y el tremendo orgullo de ser el jugador español con más internacionalidades. Este escudo, esta camiseta y esta afición, todos vosotros, me habéis hecho feliz. Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí!