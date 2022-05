Finalizadas la Eredivisie y la Premier League, ha iniciado oficialmente una nueva era en Manchester United. Este lunes 23 de mayo, ha sido presentado Erik Ten Hag como nuevo entenador. La llegada del neerlandés ya estaba confirmada, pero ahora ha arribado a Old Traford para su primera conferencia de prensa.

Finalmente, Erik Ten Hag toma el mando de Manchester United de manera oficial. Pese a haber sido anunciado semanas atrás, el neerlandés debía finalizar la temporada con Ajax, mientas que los Red Devils hacían lo propio en la Premier League bajo las órdenes de Ralf Rangnick.

"La razón por la que acepté el cargo es que, aunque hay una historia fantástica, hay un alto potencial para el futuro, y es por eso que estoy aquí. No he hablado con los jugadores por ahora, necesitan un descanso para reflexionar, pero tengo muchas ganas y no puedo esperar para comenzar" dijo Ten Hag en la conferencia de prensa.

El entrenador fue cuestionado por los movimientos en el mercado de pases. "Solo dije que todavía estoy en proceso de análisis. Tengo muchas ganas de trabajar con estos jugadores. La temporada anterior, este equipo fue segundo en la Premier League y hay un gran potencial".

Cristiano Ronaldo

Por último, Ten Hag reafirmó una vez más que Cristiano Ronaldo forma parte de su proyecto, luego de que la continuidad del luso fuera puesta en duda durante las últimas semanas. "Por supuesto que forma parte. Nos traerá muchos goles".