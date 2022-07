Manchester United ha tenido una buena pretemporada. Tres victorias y un empate, éste último ante Aston Villa este sábado, dejan buenas sensaciones de cara a una temporada donde se espera una mejor versión de los 'Diablos Rojos', al menos, en Premier League. Pero las exigencias de Erik ten Hag continúan en el mercado.

El proyecto que encabeza el entrenador neerlandés ha visto de cambios en cuanto al juego del equipo durante estos amistosos. Pero, el mercado todavía está abierto y espera por nuevos nombres para sumarlos cuanto antes y completar la plantilla que tanto anhela tener.

Manchester United ya ha fichado a Tyrell Malacia, Lisandro Martínez y Christian Eriksen. Tres caras nuevas que, tranquilamente, podrían ser titulares en la temporada que se viene. Pero ten Hag exige más fichajes y los dos objetivos por los cuales aguarda tienen nombre y apellido: Frenkie de Jong y Antony.

"Sabemos que esta temporada va a tener muchos partidos, el Mundial... Necesitamos más opciones para tener un buen equipo. No es solo sobre el equipo, necesitas una buena plantilla para conseguir los resultados esperados al final de la temporada. Hay que reforzar aún más la plantilla y estamos buscando a los jugadores indicados", explicó ten Hag en la rueda de prensa previa al duelo ante Aston Villa.

¿Cómo van las negociaciones por los dos jugadores que quiere ten Hag?

El caso de Frenkie de Jong está en un stand-by del que difícilmente se puede definir en favor de Manchester United. Los 'Diablos Rojos' ya tendrían un principio de acuerdo con Barcelona para su fichaje por una suma total de 85 millones de euros (75 millones fijos y 10 millones en variables). Sin embargo, el mediocampista no quiere salir del Barça y no hay acuerdo por su contrato.

El caso de Antony todavía no está definido. En Ajax no lo quieren vender, a menos de que haya una oferta de 80 millones de euros, precio que en Old Trafford no están dispuestos a pagar. Si ten Hag presiona por el brasileño, la directiva podría pensar seriamente en acelerar por su fichaje.