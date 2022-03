La tensa situación que se vive en el este de Europa a causa del conflicto armado entre Rusia y Ucrania sigue teniendo repercusiones en el mundo del fútbol. La situación ha salpicado al excapitán de la selección ucraniana, Anatoliy Tymoshchuk. A sus compatriotas no les ha agradado el silencio del exjugador ante la avanzada militar rusa y le han retitado su historial deportivo.

Anatoliy Tymoshchuk, excapitán de la selección ucraniana y exjugador de equipos como Bayern Múnich ha estado en el foco de las críticas a raíz de la invasión de Rusia a su país. La leyenda, que trabaja como asistente en Zenit de San Petersburgo, ha sido señalado por su silencio sobre el conflicto bélico.

Distintas figuras del fútbol de Ucrania se han pronunciado públicamente en contra del exjugador por mantener el silencio sobre la situación que atraviesa su país a causa de los ataques militares de Rusia. Tymoshchuk ha sido tachado de traidor por mantener su relación con el club ruso y permanecer en San Petersburgo.

Dura medida contra la leyenda

Ahora, la Federación Ucraniana de Fútbol ha tomado una drástica medida en contra del excapitán de la selección. La organización ha confirmado por medio de un comunicado que se le ha retirado la licencia de entrenador a Anatoliy Tymoshchuk. Así mismo, se ha borrado todo su historial futbolístico en Ucrania, así como sus títulos locales. Vale recordar que es el jugador con más presencias en la historia del seleccionado.

"Desde el comienzo de la agresión militar de Rusia contra Ucrania, Tymoshchuk, excapitán de la selección de Ucrania, no solo no hizo declaraciones públicas al respecto, sino que tampoco detuvo su cooperación con el club del agresor (Zenit). En momentos en que otro ex club del ucraniano, el Bayern Múnich, ha publicado declaraciones y realiza acciones en apoyo a Ucrania, Tymoshchuk sigue callado y trabajando para el club del agresor. Al hacer esta elección consciente, daña la imagen del fútbol ucraniano y viola la Cláusula 1.4. Parte 1 del art. 4 del Código de Ética y Juego Limpio de la UAF" dice el comunicado.