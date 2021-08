La situación de Cristiano Ronaldo ha sido de los puntos de atención en los últimos días en el fútbol europeo. Se ha dado por hecho que el portugués desea dejar Juventus en este mercado y busca nuevos desafíos. Este jueves 26 de agosto hubo una reunión entre Jorge Mendes (su agente) y la dirigencia de la Vecchia Signora.

Todas las especulaciones sobre Cristiano Ronaldo se dispararon luego de que el atacante se negara a formar parte del XI inicial de Juventus en el primer partido de la temporada de la Serie A ante Udinese. El jugador habría pedido ir al banco mientras se buscan soluciones en el mercado, algo que no agradó a la directiva bianconera.

Ahora Juventus se plantea la venta de la ficha del luso a un año del final de su contrato. No obstante, el club no cederá a las presiones y se dispone a dejarlo ir siempre y cuando se cumplan las condiciones económicas. El club, según informa Fabrizio Romano, pide 30 millones de euros para la liberación.

Reunión con Jorge Mendes

Desde tempranas horas de este jueves se dio a conocer que el agente de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes había llegado a la ciudad de Turín para reunirse con la dirección deportiva de la Vecchia Signora. El representante busca soluciones a la situación del futbolista en este mercado de fichajes, pero no tiene una tarea sencilla.

Fuente: Getty

Según informa La Gazzetta dello Sport, la reunión entre las partes fue totalmente insatisfactoria para el futbolista. Mendes no llevó a Turín ninguna oferta concreta por el pase del jugador y Juventus no dejará ir a su estrella si no se cumplen sus exigencias económicas. La situación está estancada a 5 días del cierre del mercado.