Antonio Conte decidió no tener en cuenta a Giovani Lo Celso en el Tottenham, por eso el argentino debe buscar el equipo que le garantice la convocatoria a la Selección Argentina para el Mundial de Qatar 2022.

El mercado de fichajes de verano de la UEFA sorprendió con la decisión de Antonio Conte en el inicio de la pretemporada del Tottenham Hotspur. El entrenador italiano decidió prescindir del volante de la Selección Argentina Giovani Lo Celso, quien, ahora, deberá buscar un equipo que le asegure continuidad para no perder terreno de frente a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

En ese sentido, comenzaron a circular rumores sobre posibles candidatos que ya se habrían o que, en su defecto, se pondrían en contacto con el elenco inglés, para adquirir los servicios del elemento surgido del Club Atlético Rosario Central, tal como lo hizo meses atrás el Villarreal Club de Fútbol de España para tramitar la cesión para la temporada 2021/2022.

En primer lugar, el que surge como el candidato principal por el nivel que desplegó Giovani Lo Celso durante la última campaña, es justamente el Submarino Amarillo. No obstante, Fernando Roig Negueroles, consejero delegado de la institución ibérica, en una plática con el Diario AS, remarcó que aún no se han comunicado con el Tottenham para renegociar.

Asimismo, el Real Betis, hoy, se perfila como el segundo aspirante, aunque, por lo pronto, es más un deseo de los hinchas que se han movilizado a través de las redes sociales para implorar por su retorno, así como también, algo de empuje de parte de los medios de comunicación locales que se hicieron eco de la moción cibernética de los simpatizantes, que de realidad.

En esa misma línea de los posibles destinos, distintos portales de Italia apuntan que la Fiorentina trabaja en una renovación del mediocampo, de frente a la Serie A 2022/2023 y a la UEFA Conference League. La Viola, que mantuvo a Vincenzo Italiano como entrenador y que, por cierto, cuenta con Nicolás Burdisso como director deportivo, podría ser la nueva casa del argentino.