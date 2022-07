Alarmas prendidas en un fútbol europeo que en plena recuperación económica tras los estragos sufridos durante la pandemia podría quedarse sin hasta 2.000 millones de euros para recuperar su economía. Desde la UEFA analizan los pasos a seguir en una serie de medidas que tienen a grandes, medianos y chicos del viejo continente cruzando los dedos.

The Athletic es quien trae la noticia de la jornada en un fútbol europeo que espera por respuestas de parte de Aleksander Ceferin desde hace meses. Marzo del 2020 marcó el inicio de una crisis sin precedentes gracias al Covid-19 que solo en las cinco granes ligas ha supuesto perder hasta 8.100 millones de euros que no solo no volverán a corto plazo, sino que iban a ser cubiertos en parte por una UEFA que ahora duda de los pasos a seguir.

"Plan de recuperación del fútbol europeo de clubes", fue el acuerdo firmado por el máximo ente del fútbol europeo de cara a dotar a los equipos del viejo continente con más de 2.000 millones de euros para mantener nuevamente una estabilidad financiera de la que solo la Premier League puede presumir ahora mismo. Los hechos al Este de Europa (Rusia-Ucrania), llevan a la UEFA a dudar producto de un: "Entorno económico completamente nuevo". The Athletic asegura que las entidades se cuestionan si dicho capital entrará en sus cuentas.

Consecuencias a mediano plazo

El gran riesgo de no poder afrontar dicha operación pasa por ver como afectaría una pirámide del fútbol basada hoy por hoy en el mercado de fichajes. Decenas de clubes viven de vender sus activos por medio de transferencias que sin el dinero que llega desde los grandes, será imposible de llevar a cabo. Si bien las últimas ventanas han mostrado recuperación en este sentido, solo la Premier invierte como antes y por ende, son menos los clubes capaces tanto de comprar como de vender como quisieran/necesitan.

Como mayor problema aparece que sin la llegada de ese plan de recuperación por 2.000 millones de euros, las principales federaciones temen que sus clubes no puedan cubrir los gastos de cada curso. Recordemos que gigantes como Burdeos en Francia ya sufrieron las consecuencias de no poder estar al día en lo económico (descenso a tercera) y que hasta gigantes como Barcelona han tenido que vender sus activos para sobrevivir a los tiempos post Covid-19. Europa tiembla y sin las acciones de UEFA, la pirámide del fútbol en el viejo continente puede sufrir cambios nunca antes vistos.