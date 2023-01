La noticia de la muerte de Gianluca Vialli fue reciente, no hubo mucho tiempo para preparar muy grande, pero la emotividad se apoderó de todos en la previa al juego entre Juventus y Udinese en Turín, una imagen en la pantalla y un mensaje que emocionó a todos.

Es que Luca Vialli fue un futbolista que marcó su época en Italia, su fichaje a la Juve por 17 millones, una cifra récord en ese momento, vino cargado de títulos. En su primer año ganó la Copa UEFA. En 1995, Vialli ganó su segundo Scudetto y marcó 16 goles con la Juve.

Fue el capitán de la Juventus tras su conquista de la UEFA Champions League en la temporada 95/96, y es uno de los jugadors más queridos y respetados en Italia, basta con ver los menesajes de todos los clubes, en el que incluso el Genoa se animó a despedirlo con el lema de un "adversario leal".

Por eso el mensaje venía con una carga emotiva importante, y todo el Juventus Stadium se conmovió cuando con la imagen del futbolista en las pantallas se leyó desde el campo un mensaje cargado de recuerdos, amor y respeto por su Capitano:

El mensaje emotivo para Gianluca Vialli

"Hola Luca, estamos seguros que esta noche estas en algún lado en medio de nosotros, para que sepas que no te olvidaremos nunca y no dejaremos de quererte como te quisimos desde el primer día. Fuiste una guía para nosotors dentro y fuera de la cancha. Fuiste nuestro compañero de vestuario, capitán y nuestro amigo. Nadie podrá olvidar tu sútil ironia, tu tezón y tu fortaleza. Nadie olvidará nunca las emociones que nos regalaste con tus jugadas. Ahora estamos todos juntos en el estadio, listos para abrazarte como hicimos con en cada hazaña tuya. Adiós capitán, buen viaje y no te olvidaremos nunca".