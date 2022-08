Manchester United se encuentra cada vez más cerca del dar el golpe del verano en la capital española. Las ofertas de los Red Devils por Carlos Henrique Casemiro son el único tema de conversación ahora mismo en un Real Madrid donde el debate entre regresar o no al mercado acapara todo en LaLiga.

Cerca de 70 millones de euros para los Merengues y el cuarto contrato más alto de la Premier League ofertan desde el Reino Unido por un Casemiro al que medios ingleses ven pasando reconocimiento hoy mismo con los Diablos Rojos. El objetivo es que llegue al choque del lunes con Liverpool, pero quedan varios flecos por cerrarse y el aval de un Real Madrid donde se viven horas cargadas en todo sentido.

Casemiro es el máximo objetivo de un Manchester United que empieza a saborear su victoria y tal y como apuntan desde MARCA, solo Carlo Ancelotti puede modificar la opinión de un futbolista que será noticia a lo largo de todo el día. Habrá rueda de prensa en los Merengues y la única pregunta pasará por saber si habrá nuevos fichajes en una demarcación que se quedaría solo con Aurélien Tchouaméni de cara a lo que viene.

Cuestión de estado

Desde MARCA aseguran que no habrá fichajes y que Real Madrid confía en sus seis centrocampistas de la plantilla para cubrir el adiós del brasileño. Otros como Relevo si dan chances a dicha posibilidad pero apuntan que si llegan más refuerzos a la capital española, estos pasarán por otras demarcaciones. La sensación es que solo los dos partidos de LaLiga que quedan antes de que el mercado finalice harán saber si es necesario o no contratar un suplente para Casemiro.

Se viene día largo para un Real Madrid donde no hay otro tema de conversación ahora mismo que no sea el hombre que desde enero del 2016 se convirtiese en piedra angular de la medular Merengue. Salvo un giro de 180 grados o un tapado que no se haya filtrado, no habrá más caras nuevas en la casa blanca. ¿Ficharías si fueses Florentino Pérez?