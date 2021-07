Arsenal es uno de los equipos que debe repuntar en la Premier League. Tras una temporada 2020-2021 donde ni siquiera pudo clasificar a alguna competencia internacional, el equipo que dirige Mikel Arteta está en deuda y debe mejorar considerablemente su imagen para poder pelear por cosas importantes en la próxima campaña.

En el mercado de fichajes, se está moviendo a paso lento, pero con una cara nueva. El defensor Nuno Tavares, de 21 años, llegó proveniente del Benfica a cambio de ocho millones de euros y peleará por un lugar de titular en la defensa. Sin embargo, ya ha perdido algunos futbolistas como Dani Ceballos y Martin Odegaard, quienes regresaron al Real Madrid.

Ante esta situación, Arteta se ve obligado a trabajar con lo que tiene a disposición y a preparar el equipo para la próxima temporada de la Premier League. Aunque, ya empiezan los primeros cuestionamientos luego de su primer amistoso, que terminó en derrota ante Hibernian de Escocia por 2-1.

Lo peor es que las críticas no sólo aparecieron por el resultado y el rendimiento del equipo, sino que un jugador fue el principal apuntado. Se trata del brasileño Willian Borges, quien fue repudiado por los hinchas y también desató las burlas en las redes sociales por una foto suya con sobrepeso durante el partido amistoso.

Willian desata la indignación de los hinchas del Arsenal

Willian debe mejorar la mala imagen que dejó en su primera temporada con el Arsenal. Sin embargo, no ha hecho un buen trabajo durante la pretemporada y eso quedó claro en las recientes imágenes que se viralizaron de él en el juego ante Hibernian. "Pesa unos 90 kilos" o "No está ni para un Solteros vs Casados" son algunos de los comentarios que desataron la indignación y burla de los hinchas en las redes sociales.