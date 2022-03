Xavi Hernández tiene un duro escollo por delante cuando Barcelona enfrente este jueves por la ida de octavos de final de Europa League ante Galatasaray. Sin embargo, se tomará una pausa en la noche de este miércoles para disfrutar del partido que nadie se quiere perder y donde ya toma partido.

El técnico del Barça reveló en una rueda de prensa este miércoles que verá el Real Madrid vs. PSG por la Champions League. Es el partido que ningún aficionado al fútbol se quiere perder y, por supuesto, el entrenador no es la excepción más allá del encuentro que tendrá por Europa League.

"No te voy a engañar, sí que veré el partido esta noche entre el Real Madrid y el PSG, no me iré de cena", dijo entre risas ante la consulta. Aunque se lamentó por no poder ser protagonita directo. "La pena es que no estemos nosotros en la Champions League", advirtió.

Si bien Xavi fue políticamente correcto al decir que "gane el mejor", lo cierto es que tomó partido por un equipo como favorito en la serie entre Real Madrid y PSG y no podía ser otro que el que integran sus excompañeros. "Le deseo lo mejor a Messi y Neymar, que son mis amigos. Si pueden ganar ellos, mejor", confesó el técnico, sin problemas.

Por último, el entrenador 'culé' se refirió a Messi y a los grandes momentos que vivió con él en los clásicos Barça-Madrid. "No sé si (el Santiago Bernabéu) es su jardín, pero Leo ha hecho maravillas e hicimos grandes partidos", recordó sobre dichos encuentros. Y agregó: "Pero Leo no solo en el Bernabéu en todos los campos, ha hecho maravillas".