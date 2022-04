Ante Eintracht Frankfurt, el 14 de abril, Barcelona cortó una racha de 14 partidos sin caer entre todas las competiciones y quedó eliminado en cuartos de final de la Europa League, su objetivo más importante en este tramo de la temporada.

Tras aquella caída ante los alemanes, el culé acumuló tres derrotas en sus últimas cuatro presentaciones, todas ellas en el Camp Nou. Este domingo, por el partido pendiente de la fecha 21, el Barça perdió por la mínima ante Rayo Vallecano y Xavi Hernández fue autocrítico con la actuación.

"En el primer tiempo no hemos sido nosotros, no hemos tenido la personalidad que había que tener en el partido", destacó el entrenador. Y resaltó el cambio para el complemento: "El equipo salió con más deseo y más ímpetu. Cambiamos el sistema pero no quiso entrar".

"Haciendo la charla he pensado que saldríamos muy mentalizados pero nos ha costado en el primer tiempo. En la segunda salimos diferentes pero no nos ha dado. Hemos tenido muy claras y no hemos podido. Hay que seguir y quedar mínimo en el segundo puesto", explicó en conferencia de prensa, vía Mundo Deportivo.

Hacia el cierre de LaLiga, Xavi destacó el objetivo del blaugrana: "Estamos en una situación difícil. Seguimos en zona Champions pero nos hemos complicado nosotros porque de haber ganado al Cádiz y al Rayo nos habría dado casi para sellar la clasificación para la Champions".