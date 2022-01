Paris Saint-Germain ha tenido un mercado invernal tranquilo, ya que no ha hecho fichajes como sí sucedió en el verano cuando trajeron a Lionel Messi, Sergio Ramos, entre otros. Más bien ha tratado de liberarse de algunos futbolistas jóvenes que no son tenidos en cuenta por Mauricio Pochettino. Sin embargo, en los últimos días, hubo un nombre que se vinculó fuerte al equipo parisino, aunque de momento no hay novedades. Y al no haber movimientos, lo podría perder ante el fuerte interés de un equipo de LaLiga.

El nombre de Tanguy Ndombélé es protagonista en este mercado invernal, ya que no cuenta para Antonio Conte en Tottenham. Así, los londinenses le buscan una salida, aunque sea en calidad de cedido. Desde Francia, aseguran que PSG se interesó en el jugador por un pedido expreso de Mauricio Pochettino, así como también por un viejo consejo que dio Kylian Mbappé, cuando el centrocampista jugaba en Olympique de Lyon.

Varios medios franceses reportaron sobre las negociaciones entre PSG y Tottenham para la cesión de Ndombélé, pero desde París metieron una pausa, a fin de buscar más salidas y no tener problemas con el límite salarial. Y en esta pausa, aparece otro equipo interesado en los servicios del mediocampista francés. Valencia habría acelerado para buscar su cesión y hasta ya tendría un acuerdo con los Spurs, según reportó el periodista Julien Maynard de Téléfoot.

Valencia está en la búsqueda de un mediocampista para reforzar de cara al final de temporada, donde pelea por entrar a zona de copas internacionales para el próximo año. Ndombélé podría ser un buen refuerzo por creatividad y juego, aunque todavía no ha tomado una decisión, ya que espera un guiño de PSG para poder retornar al fútbol de su país.

PSG todavía no da por perdido a Ndombélé. Según medios franceses, Pochettino presiona para que puedan acordar su llegada y así reforzar el mediocampo, una zona que necesita de mayor juego y es lo que le podría dar el francés para conectar líneas y ayudar a Lionel Messi, Kylian Mbappé y compañía de cara a la parte fuerte de la temporada. En Tottenham no ha tenido lugar, ya que sólo ha jugado 886 minutos en 16 encuentros.