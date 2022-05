Veni, vidi y vici, así podría definirse el impacto de Zlatan Ibrahimovic desde que en enero del 2020 regresase al club con el que había ganado su última Serie A. Once años después de aquel Scudetto, AC Milan vuelve a dominar el Calcio tras una temporada inmejorable y donde todas las preguntas pasan ahora mismo por saber que hará el padrino de la plantilla. Ibra no descarta el retiro.

Se sufrió hasta el día definitivo, pero los rossoneri no dieron lugar a las especulaciones. En una tarde dominada de principio a fin, Milan derrotó por 3-0 a Sassuolo y se quedó con la Serie A numero 19 de su historia. Un título con nombres propios y donde la figura de Zlatan Ibrahimovic resalta por todo lo alto. El sueco, más que emocionado por volver a reinar a los 40 años.

Antes de tirar la frase de la jornada, Ibra no se olvidó de quien estuvo a su lado en 31 de los 32 trofeos de su carrera: “Este Scudetto es para Raiola. Es el primer título que gano sin Mino a mi lado…Se lo dedico a él, quería verme en el Milan, me dijo que podría salvarlo y devolverlo al máximo nivel. Me habría aconsejado que jugara otros diez años y siguiera robando".

El retiro, una posibilidad latente

Sky Sport buscó a Zlatan para hacerle la única pregunta que tienen todos por estas horas en Milanello. Si bien desde San Siro buscarán que siga presente en una plantilla que cambió de mentalidad desde su llegada, Zlatan no descartó que su rodilla y el paso del tiempo puedan vencer a un futbolista que en las próximas semanas decidirá su futuro.

“Seguiré jugando si me siento bien físicamente. Mi decisión se tomará pronto, tuve muchos problemas físicos pero decidiré pronto”, fueron sus palabras en medio de la fiesta que protagonizó de principio a fin. Veni, vidi y vici para un Zlatan Ibrahimovic que devolvió la gloria a la curva sud de San Siro once años después.