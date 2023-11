Se acerca enero y con ello el primer mes para modificar las plantillas en el viejo continente. Europa espera por una ventana donde evitar fugas de talento rumbo Arabia Saudita será uno de los grandes objetivos. También será el lugar de reforzar a diversos gigantes de Europa que ni mucho menos parecen haber comenzado la temporada con el pie derecho. París Saint Germain ya se mueve y cierra su primera incorporación por 65 millones de euros. Goles para Luis Enrique y un Parque de los Príncipes que sigue mutando. Kylian Mbappé, próximo gran objetivo.

Por medio de sus redes sociales y páginas web, PSG confirmó qué ejecutará la opción de compra pactada con Benfica alrededor de la sesión de Gonçalo Ramos. El delantero de 22 años y proveniente de Portugal seguirá ligado a una capital francesa donde tendrá un nuevo vínculo laboral hasta el 2028. Recordemos que su préstamo por la Ligue 1 terminaba en junio. Luis Enrique y Nasser Al-Khelaifi, claves en una decisión que se traduce en otros 65 millones de euros para 1 de los mejores vendedores de Europa. La amenaza de la Premier League hizo al club moverse.

La confianza es máxima. Todo esto incluso con un Gonçalo Ramos que todavía no termina de despuntar. Sus apenas dos goles en 11 encuentros no han sido un problema para que PSG ejecute la opción de compra pactada con los lusos incluso antes del final de la primera parte de la temporada. Sin gritos sagrados en lo que vamos de UEFA Champions League, el 9 de Luis Enrique se alista para dos finales en la fase de grupos donde no hay margen de error para el proyecto qatarí capital francesa. Su continuidad por el parque de los príncipes, una muestra más del nuevo proyecto que se hace alrededor de la figura de Mbappé.

“Estoy muy contento por continuar en PSG. Hoy haré lo mejor que pueda para seguir dando mi 100% y ayudar al equipo…Allez Paris”, publicaba también el delantero portugués en sus redes sociales para confirmar el multimillonario acuerdo con Benfica. Hoy los lusos cierran una de las grandes ventas de su historia y ya buscan reemplazante para el futbolista que heredó en lugar de un tal Darwin Núñez. La operación se interpreta en medios como L’Equipe como un claro aviso a la negativa a grandes fichajes en verano del 2024. Hoy todo esto por supuesto a la espera de saber qué ocurre con Kylian Lotin. Habrá novedades en enero.

Tras la salida de Lionel Andrés Messi y Neymar, PSG ha dado un giro de 180º a una plantilla hecha por y para Mbappé. Entre Gonçalo Ramos y Randall Kolo Muani, Qatar hoy se ha dejado en el mercado sumas que ya rozan los 155 millones de euros con el fin de empezar una nueva era en París. Ahora mismo los de Luis Enrique son punteros en el campeonato nacional de Liga y segundos el famoso grupo de la muerte de la Champions League. Avanzar de ronda en una zona con AC Milan, Dortmund o Newcastle, el próximo gran objetivo. Es la gran deuda del club.

PSG sigue esperando por Mbappé

Es el gran tema de conversación en Francia. L’Equipe hoy no se anima a poner una fecha final a la novela que ha marcado el mercado de fichajes desde el 2017. Se indica eso sí que como ocurriese hace poco menos de dos años, Mbappé no decidirá su futuro hasta que termine la andadura del PSG por la orejona. Real Madrid quiere cerrar todo en enero.

¿PSG hace su propio Bernabéu?

Hoy no solo fichajes o el futuro de su estrella es un tema de estado en la capital francesa. L’Equipe habla de un nuevo estadio para el Paris Saint Germain que tendría varias similitudes con el que se construye la capital española desde la pandemia. Un césped retráctil, un aforo para casi 60.000 personas y un techo inteligente para aprovechar las variantes comerciales que entregue un estadio de fútbol, algunas de las claves de este nuevo ‘Bernabéu’ que se estudia levantar en Francia. ¿Precio? 1000 millones de entrada.