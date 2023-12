A22, empresa que está al frente de la Superliga, ha marcado los puntos clave de un torneo que propone una revolución al fútbol europeo. Tras las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el certamen desgrana lo que pone sobre la mesa del viejo continente. No descartan negociar con UEFA. Habrá ligas, partidos gratis y un sistema que se basará en mérito deportivo. De momento no se anuncian los socios o las otras entidades que se sumarán a los 12 equipos que parten con todo desde el 2021.

Habrá tres divisiones en la Superliga. 64 clubes se reparten entre: la Star League (16 equipos), la Gold League (otros 16) y una Blue League con 32 entidades. ¿Cómo jugarán estas? En un sistema de ligas de todos contra todos para pasar tras 14 partidos a una fase de mano a mano con rondas eliminatorias de ida y vuelta. Tres finales al final de cada temporada (no se dio un posible calendario) y ascensos entre cada división para los campeones. Se llegará por el rendimiento en los torneos nacionales.

“La decisión del TJUE pone fin a 69 años de monopolio de la UEFA. Se abre la vía incuestionable para que los clubes organicen y gestionen competiciones de fútbol europeas”, explicaba Bernd Reichart como CEO del certamen. También habrá Superliga Femenina y ningún miembro será permanente. Según informaciones de Mundo Deportivo, equipos como Barcelona o Real Madrid se llevarán como fundadores sumas que rozarían los 1.000 millones de euros.

Atentos, pues no habrá más jornadas europeas que las ya previstas en las competiciones actuales de UEFA. Los partidos entre semana no interferirán con el calendario de las ligas locales y con la actividad del fin de semana. Es competir con la Champions League y si bien no se anunciaron los otros equipos que suman al proyecto, algunos como Valencia o Villarreal en España ya se niegan. Recordemos que la próxima temporada se estrena la nueva Orejona con un formato de ligas. No se dieron detalles en A22 de posibles patrocinadores o de empresas que hayan puesto dinero de momento. Recordemos que en el 2021 se confirmó que Goldman Sachs había manifestado su deseo de invertir cerca de 3.000 millones de euros.

Punto clave llega en el Streamings. ‘Unify’ será la app en la que se vería la Superliga totalmente gratis. Partidos en abierto y donde como ocurre en plataformas como YouTube o Twitch, se muestren anuncios publicitarios en medio de los partidos. Ojo, estos se podrán anular pagando una suscripción. Todo el dinero recaudado en cada temporada va para los clubes, no existe un ente regular como ocurre en la UEFA con la Champions, Europa o Conference League.

No se niegan a negociar con UEFA

“Seguiremos trabajando con clubes, ligas y otros actores sin temor a ser sancionados para crear las mejores competiciones de fútbol europeas que piensen y se preocupen por los aficionados…Estuve hace un año en UEFA y estaré encantado de volver si es necesario”, palabras de Bernd Reichart para explicar que el proyecto sigue en fase primaria y que como se rumorea en altas esferas del viejo continente, todo se trata de una presión para tener más dinero y derechos en el apartado internacional. En minutos habla UEFA.

¿Qué faltó por aclarar?

Hubo rueda de preguntas, así como temas que quedaron en el aire. No se dieron detalles de cómo conviviría esta con el mundo de las selecciones. Tampoco sobre quienes están detrás a nivel inversión. Por último y más importante, que harán los clubes ingleses (fuera de la legislación europea) de cara al proyecto. El gobierno del país trabaja desde hace dos años en normas para prohibir la adhesión de sus entidades a este tipo de trofeos. Así queda de momento el panorama Superliga.