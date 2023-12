La Superliga se siente vencedora. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) empieza a dejar reacciones de todo tipo en una jornada donde el torneo de los 12 clubes presentará oficialmente su propuesta. Barcelona y Real Madrid ya se manifiestan alrededor de una trama que ni mucho menos ha terminado esta mañana. Gianni Infantino y FIFA también reaccionan: “Vamos a sobrevivir”.

Florentino Pérez explicó algunas de las claves de un proyecto que ya no podrá ser sancionado. La UE decide que hay un posible abuso de poder en Europa, que no se puede castigar a Real Madrid o Barcelona por su proyecto y que nada impide la creación de la Superliga como la entendemos. LaLiga, UEFA y demás rivales también hablarán más pronto que tarde de una serie de conclusiones que pronto darán a nuevos debates sobre la existencia de la Champions con el nuevo certamen.

“Estudiaremos con detenimiento el alcance de esta resolución, pero sí les anticipo dos conclusiones de gran trascendencia histórica. En primer lugar, que el fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio. Y en segundo lugar, que desde hoy los clubes serán los dueños de su destino”, empezaba el presidente del Real Madrid en acto desde las oficinas del club. Más tarde A22, empresa regidora de la Superliga, presentará el proyecto general para Europa y los interesados en invertir.

Real Madrid presentó todo en un video donde se hizo repaso de la historia del club en este tipo de decisiones internacionales. La casa blanca, presente en la creación de FIFA en 1904, elegido por este como mejor club del Siglo XX e igualmente pieza angular de la aparición de la Copa de Europa allá por 1950, habló por medio de Florentino Pérez de un día para la historia. La justicia ha dejado en claro que no podrán sancionarles por proponer este tipo de torneos.

El fallo insta a que existan normas claras y objetivas de UEFA y FIFA para su autorización. Una parte clave del escrito que hace a Barcelona tender un puente con Nyon. Tras las palabras de Florentino Pérez, Joan Laporta también se expresó desde la ciudad condal y dejó en claro que el respeto por los torneos locales será clave en la creación de la Superliga como tal. Las declaraciones del mandamás culé, más amables con los entes regidores del deporte rey. Negociar no está descartado.

“Contra el monopolio de UEFA”

“FC Barcelona considera que la sentencia abre la vía a una nueva competición de fútbol de máximo nivel en Europa…Barcelona quiere ofrecer una propuesta de diálogo sobre cuál debe ser el modelo de competición europea del futuro”, palabras del presidente Joan Laporta desde las instalaciones del club blaugrana. El directivo dejó en claro que no habrá ruptura con las ligas nacionales en ningún sentido. Brazo tendido a Javier Tebas. FIFA, obligada a moverse.

El comunicado de la UEFA

Desde Nyon interpretan que la sentencia no supone la creación del torneo como tal. Si que se permita su existencia, más no el final de los torneos de UEFA. Hablan de seguir luchando contra el proyecto de los 12 clubes e igualmente de defender la pirámide del fútbol europeo. Recordemos que en el 2022 se aprobaron normas para que sea UEFA quien autorice o no la creación de nuevas competencias en su organigrama de ligas, copas y certámenes oficiales. Se espera por rueda de prensa del presidente Aleksander Ceferin.