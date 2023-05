Vinicius Júnior quedó absuelto de toda sanción y podrá jugar ante Rayo Vallecano este miércoles en una nueva jornada de LaLiga de España. La decisión la tomó el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) luego de una reunión de siete horas en donde vieron y analizaron todas las pruebas videográficas del partido entre Real Madrid y Valencia.

De acuerdo al escrito de Competición, la expulsión de Vini Jr. ante Valencia fue una decisión arbitral que se “adopta sobre una base fáctica alterada y parcial” e “incurre en una manifiesta falta de validez para fundamentar en la misma una sanción“. La resolución lleva la firma de Carmen Pérez González, presidenta del Comité de Competición de la RFEF.

Para este organismo, el responsable del VAR en el partido ante Valencia, Iglesias Villanueva, no mostró toda la secuencia de la expulsión del jugador brasileño al árbitro De Burgos Bengoetxea y eso “vició la decisión arbitral“. Y agregó que la parte “determinante de los hechos le abocó a adoptar una decisión arbitraria“.

La secuencia que vio De Burgos Bengoetxea en el VAR fue la parte en que Vinicius golpea a Hugo Duro, aunque no mostró lo ocurrido previamente cuando el atacante valencianista agarró del cuello al extremo de Real Madrid. En el acta del árbitro, el motivo de la expulsión al brasileño fue “golpear con su brazo en el rostro de un adversario cuando el balón no estaba en juego, en una confrontación masiva de jugadores de ambos equipos. El jugador contrario no tuvo que ser atendido“.

¿Carlo Ancelotti pondrá a Vinicius de titular ante Rayo Vallecano?

Real Madrid jugará este miércoles ante Rayo Vallecano por la jornada 36 de LaLiga de España. Con su expulsión ante Valencia, Carlo Ancelotti le dio descanso a Vinicius Júnior en medio de la gran polémica por su disputa con LaLiga y el racismo que enfrentó durante los partidos. El italiano tiene la última palabra sobre su presencia o no para el encuentro de mañana.

