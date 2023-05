El Real Madrid volvió a expresarse por los hechos de violencia que sufrió Vinícius Júnior en el partido contra el Valencia en el Estadio Mestalla el pasado fin de semana por uno de los partidos correspondientes a la jornada 35 de LaLiga, esta vez, para advertir que ya no esperará que los entes competentes tomen determinaciones drásticas.

Ya en las horas posteriores al detestable acontecimiento, la institución merengue exteriorizó su preocupación mediante dos comunicados que publicó en su página web y replicó en redes sociales. Pero ahora, la exposición fue marcadamente más firme al ser Florentino Pérez quien tomó la palabra en una conferencia de prensa, en la cual anunció que la postura será contundente a la hora de tomar medidas si se repite un caso similar al que padeció el brasileño.

”Lo ocurrido es realmente muy grave y además con la agravante de que no fue la primera vez que ocurrió. La sociedad en la que vivimos no se merece lo que está pasando. El deporte es un lugar de encuentro, de valores, de convivencia, respeto y solidaridad”, señaló el presidente del Real Madrid en referencia con el episodio que vivió Vinícius Júnior vs. Valencia en el Estadio Mestalla.

En esa misma línea, Florentino Pérez arremetió: ‘‘Por eso quiero dejar muy claro que el Real Madrid no va a tolerar más incidentes e insultos racistas contra ninguno de nuestros jugadores. Para ellos es esencial cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol en nuestro país para que nunca pueda hacerse responsable del delito a la víctima como está ocurriendo ahora”.

Desmienten que Vinícius Júnior quiera dejar el Real Madrid

Luego de los insultos racistas que recibió Vinícius Júnior en el Estadio Mestalla, medios de comunicación deslizaron la posibilidad de que el brasileño decida irse de España. Sin embargo, Fabrizio Romano, mediante su cuenta de Twitter, aseguró que el futbolista en ningún momento le planteó esta posibilidad al Real Madrid.