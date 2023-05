A horas de buscar la séptima UEFA Europa League, de poder volver a reinar en el viejo continente y de ir a por una nueva noche de gloria en Hungría, Sevilla vive una fiesta por las calles de Budapest que se habla con acento argentino. Bolavip charla con voces oficiales del club hispalense sobre el legado que dejaron por la entidad nombres que como Carlos Bilardo o Diego Armando Maradona, marcaron su huella por el Ramón Sánchez Pizjuán.

Hay que devolvernos 30 años en el tiempo para hilar los hechos de una historia donde el ex entrenador y leyenda de la selección Argentina llegaban al corazón de Andalucía para luchar ante el poderoso Real Madrid o ese Barcelona que pronto sería llamado ‘Dream Team’. La aventura duró solo 12 meses, pero dejó su huella en un equipo donde figuras de la actualidad como Monchi se empaparon de lo que tanto Maradona como el Doctor llevaron al club.

Charlamos con Javier Santos, responsable de comunicación corporativa del Sevilla, para consultarle por el recuerdo que se tiene sobre dos nombres puntuales que tras el Mundial de Italia 1990 llegaban a LaLiga para comandar un proyecto que incluía fichajes de peso como el de Rinat Dasáyev y que quería volver a ser protagonista. Hubo diversas cuestiones para que no se alargase más allá del verano de 1993, pero el recuerdo de ambos sigue más que vivo en la memoria del Rey de la Europa League.

“Domingo, los de colorado son los nuestros”.

“Bilardo dejó una impronta. El sevillista es muy Bilardista, el concepto de fútbol que tiene Bilardo y que siempre ha exteriorizado encaja a la perfección con la idiosincrasia del Sevilla. Con Monchi por ejemplo, que es el director general deportivo y que era miembro de esa plantilla, pasó esto. Dejó una frase que la gente de aquí utiliza mucho. ‘Los de Colorado son nuestros’”, nos empieza relatando Javier Santos a unos pocos metros del Ramón Sánchez Pizjuán.

Aquella patada recibida en Riazor y ante Deportivo de La Coruña por un rival del Sevilla dio lugar a una relación inmejorable entre el argentino y la gente hispalense. Cuando el médico del conjunto andaluz atendió rápidamente al futbolista gallego, Bilardo se enfadó y gritó a su propio miembro del staff que solo se enfocase en los suyos: “Domingo, los de colorado son los nuestros”.

“Nosotros en Sevilla utilizamos mucho esa frase. Por qué Sevilla es un club que normalmente cae antipático por su idiosincrasia tan especial. No tendremos el tamaño del Real Madrid o del Barcelona, pero siempre hemos sido contestatarios. Así como en el resto de España ambos clubes tienen mucha afición, en Sevilla la gente es del Sevilla o del Betis. Especialmente el Sevilla es muy contestatario con el Madrid, siempre quiere ganarle”, continua Javier Santos a la hora de describir el legado del Doctor por un club donde 30 años después, su imagen sigue más que presente.

Un lema para el futuro y para noches como la de hoy en Budapest: “Este estadio, el Ramón Sánchez Pizjuán, es uno de los estadios donde más ha perdido Real Madrid a lo largo de la historia. En estos 20 últimos años le hemos hasta ganado finales. Hemos ‘dado por saco’ y a veces recibimos muchas críticas por ello en España, no en el resto de Europa…’Los de colorado son nuestros’ es una frase que refleja nuestro sentimiento: somos nosotros y nadie más”.

Maradona, un paso más en la expansión

El Diego supone un capítulo aparte en esta historia. Su regreso a LaLiga tras aquellos años de éxito en Nápoles y de dos Mundiales al más alto nivel iban de la mano con un proyecto costoso, innovador para la época y de una apuesta que derivó en una campaña de 43 puntos, de séptima plaza y de 6 goles con 9 asistencias para el Pelusa. No se vio el nivel visto en el San Paolo, hubo episodios convulsos y eso sí, también un boom tanto mediático como económico que sigue siendo recordando por Sevilla.

“El sevillismo tiene mejor recuerdo me atrevo a decir de Bilardo que de Maradona. Evidentemente a nivel de prestigio que el mejor jugador de todos los tiempos haya vestido la camiseta del Sevilla es motivo de orgullo, le da empaque a un club histórico. A nivel deportivo no vimos al mejor Maradona, venía después de la sanción por doping, sin equipo y se lo trajo Bilardo. En esa temporada 1992/1993 se recuerdan muchos partidos buenos contra Real Madrid y por momentos funcionó. Eso sí, hubo otros jugadores que como Davor Suker o Diego Pablo Simeone calaron más”, reflexiona Santos sobre unos 12 meses donde Andalucía fue paralizada por el fichaje del 10.

Pese a las complicaciones y de un proyecto que apenas duró 12 meses, ambos nombres marcaron una era por el club que sigue presente en sus voces oficiales: “Que se me entienda, el recuerdo sobre Maradona no es ni mucho menos malo. Era una época en la cual Sevilla quería volver a ser grande y a finales de los años 90 intentaba volver a rearmarse con fichajes de peso, formar un proyecto de élite. Las prisas no ayudaron”.

Así se recuerda tanto a Diego Armando Maradona y Carlos Salvador Bilardo por una ciudad de Sevilla donde a 30 años de sus arribos, las conclusiones e impactos de su paso por Andalucía siguen vigentes. La imagen del 10 y la conexión entre el Doctor con las gradas del Pizjuán, algunas de las primeras piedras para entender como en estas tres décadas el club hispalense volvió a sentirse enorme y a luchar por jornadas que como la de esta noche, pueden traerle una nueva Europa League.