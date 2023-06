La relación entre Real Madrid y Kylian Mbappé quedó bastante tensa desde que en el pasado mercado de verano el futbolista, luego de coquetear con el elenco español, se inclinara por renovar su contrato con el París Saint-Germain. Por eso, la pasividad con la que se movieron en la actualidad desde la Casa Blanca ante un Mbappé que adelantó que no extenderá su vínculo con el PSG en junio del 2024.

Tanto fue así, que la directiva merengue prefirió avanzar por Joselu, atacante que se fue al descenso en la última temporada con el RCD Espanyol, pero que elevó su imagen recientemente al convertir el tanto con el que la Selección de España venció a Italia sobre la hora en el encuentro correspondiente a la Semifinal de la UEFA Nations League.

¿Quién es Joselu? El nuevo delantero del Real Madrid

Jose Luis Mato, o simplemente Joselu, se transformó en el nuevo refuerzo del elenco de Carlo Ancelotti, pero no será la primera vez que vestirá de blanco. Es que el ahora exEspanyol realizó parte de su formación en la cantera del Real Madrid. Arribó al conjunto de la capital española con 20 años y llegó a jugar dos temporadas en el Castilla.

Además, el nacido en Stuttgart y flamante campeón de la Nations League 2023 con la Furia, disputó dos partidos con el primer equipo del Madrid en 2011. Uno por la jornada 38 de LaLiga contra el Almería y otro vs. Ponferradina por la Cuarta Ronda de Vuelta de la Copa del Rey. Acumuló entre ambas apariciones apenas 18 minutos. No obstante, el tiempo le sobró para anotar un tanto en cada partido.

Anuncio del Real Madrid sobre la contratación de Joselu

”El Real Madrid C. F. y el R. C. D. Espanyol de Barcelona han acordado la cesión del jugador Joselu, que queda vinculado al club durante la próxima temporada, con una opción de compra al final de la misma”, anunció la Casa Blanca mediante su sitio web oficial respecto a su nueva adquisición que será presentada antes los medios de comunicación este martes 20 de junio a las 11 am de España en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.