Dónde ver Real Madrid vs. Juventus EN VIVO por un amistoso 2023: TV, streaming y hora

Momento de un partido más que interesante a pesar de tratarse de un amistoso, el cual contará con Real Madrid enfrentándose a Juventus. Dicho cruce será HOY, miércoles 2 de agosto, con sede en el Camping World Stadium.

VER Real Madrid vs. Juventus por Star+ en Latinoamérica

Nos metemos en la parte del “Merengue”, que en el mercado se encuentra “estancado” ante la novela de Kylian Mbappé sabiendo que el cuadro requiere de otro delantero. Haciendo precisión en los resultados obtenidos en los partidos de gira estadounidense, los comandados por el italiano Carlo Ancelotti vienen de ganar 3-2 a Milan, 2-0 a Manchester United pero cayeron 3-0 ante Barcelona.

Transitamos la realidad de la “Vecchia Signora”, cuadro que no tendrá participación en competiciones internacionales tras la dura sanción por no cumplir el fair play financiero. Quienes poseen a Massimiliano Allegri de entrenador vienen de ganar por penales al Milan tras el 2-2 en los 90 minutos, además de que no confirmaron otro amistoso antes de su debut ante Udinese por la Serie A.

¿Cuándo juegan Real Madrid vs. Juventus por un amistoso de pretemporada 2023?

Real Madrid jugará frente a Juventus en lo que refiere a un partido de HOY, miércoles 2 de agosto, con sede en el Camping World Stadium en contexto de un amistoso.

Horarios por países

Argentina : 20:30 horas

: 20:30 horas Brasil : 20:30 horas

: 20:30 horas Uruguay : 20:30 horas

: 20:30 horas Bolivia : 19:30 horas

: 19:30 horas Chile : 19:30 horas

: 19:30 horas Paraguay : 19:30 horas

: 19:30 horas Venezuela : 19:30 horas

: 19:30 horas Colombia : 18:30 horas

: 18:30 horas Ecuador : 18:30 horas

: 18:30 horas Perú : 18:30 horas

: 18:30 horas México y Centroamérica : 17:30 horas

y : 17:30 horas Estados Unidos : 16:30 horas PT y 19:30 horas ET

: 16:30 horas PT y 19:30 horas ET España: 01:30 horas (jueves 3 de agosto)

¿Dónde ver Real Madrid vs. Juventus EN VIVO el partido?