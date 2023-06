El Manchester City finalmente se quitó la espina y ganó la tan ansiada Champions League, en una temporada 2022/23 histórica para los Citizens. Y Jack Grealish decidió celebrarlo como nunca antes celebró nada en su vida, en un fin de semana a pura fiesta y alcohol.

El volante del Manchester City gastó decenas de miles de euros y no se privó de absolutamente nada en su festejo, y a pesar de la crítica que recibió por parte de la prensa inglesa, no se arrepiente de nada.

En charla con el portal inglés talkSPORT, Grealish redobló la apuesta: “Realmente no [me arrepiento]. Hice algo que sólo pasa una vez en la vida. La última vez que sucedió… no sé cuándo lo hizo el Manchester United, pero no ha pasado en años”.

“La pasamos bien el sábado, domingo y lunes. Fue el mejor fin de semana de mi vida. Recién había ganado la Champions League y estaba sumamente emocionado luego de ello”, agregó.

La participación de Grealish con la Selección Inglesa

Parte de las críticas para Grealish partían del hecho de que aún le quedaban un par de juegos en su calendario, con los Tres Leones. Sin embargo, Gareth Southgate decidió no utilizarlo en la victoria por 4-0 ante Malta.

Grealish sí ingresó contra Macedonia del Norte, en el partido que Inglaterra ganó cómodamente por 7-0 este lunes, y si bien no anotó, no se lo notó fuera de ritmo tras su larga celebración.

Por lo pronto ahora sí su temporada ha terminado, y las vacaciones de Grealish han comenzado oficialmente. Aunque luego de viajar por Ibiza, Turquía y Manchester en un mismo fin de semana, parece difícil que sus vacaciones sean mejores que lo que ya vivió.