El caos reina en la Selección de Alemania luego de una nueva derrota a manos de Japón. Tal como ocurrió en el Mundial de Qatar 2022, los Samuráis Azules le dieron una lección de fútbol a la Mannschaft y pusieron a Hansi Flick contra las cuerdas. Sin embargo, el entrenador no quiere renunciar y deja todo en manos de los directivos de la Federación (DFB).

Alemania volvió a perder y suma cinco partidos amistosos sin ganar. Al ser anfitrión de la Eurocopa 2024, no tiene que jugar Eliminatorias, pero los encuentros de preparación han sido problemáticos. En este 2023 sólo le ganó a Perú en marzo y, desde ahí, perdió ante Bélgica, Polonia, Colombia y ahora ante Japón (también empató ante Ucrania).

Las críticas contra Flick datan desde antes del Mundial de Qatar. Soportó la eliminación en la fase de grupos, pese a que el director deportivo Oliver Bierhoff fue despedido. Pero con este panorama en 2023, la directiva deberá tomar una decisión importante tras la nueva derrota ante Japón donde el público pidió por la salida de entrenador del seleccionado.

¿Qué dijo Hansi Flick tras la derrota de Alemania ante Japón?

La derrota ante Japón fue la gota que rebalsó el vaso para el público alemán. El Volkswagen Arena, casa del Wolfsburgo, se llenó de silbidos cuando terminó el partido con el triunfo de los nipones por 4-1. El gesto de los futbolistas, cuerpo técnico, directivos de la DFB y los aficionados fue de resignación total.

Sin embargo, Flick no quiere salir de la selección de Alemania y dejó declaraciones que no gustarán al público de su país. “Sigo sintiendo que soy el entrenador adecuado para Alemania. Pero también sé que el fútbol es dinámico… así que no puedo predecir lo que pasará después“, le dijo al periodista Kerry Hau de Sport1.

“Mi personal y yo estamos haciendo todo lo posible para preparar el equipo de manera perfecta“, consideró respecto a las actuaciones de la Mannschaft de cara a la próxima Eurocopa.

¿Cómo le fue a Flick dirigiendo a Alemania?

Hansi Flick asumió el cargo de entrenador de Alemania en agosto de 2021. Dirigió al seleccionado teutón en 25 partidos con 12 victorias, siete empates y seis derrotas, lo que equivale a un 57.3 por ciento de los puntos.

Había arrancado su ciclo con ocho victorias consecutivas, lo que le valieron la clasificación a Qatar 2022. Sin embargo, en la UEFA Nations League 2022-23 terminó en el tercer lugar de su grupo y no pudo clasificar al Final Four. El último Mundial con una mala ronda de grupos y los amistosos perdidos recientemente ponen a Flick contra las cuerdas.

¿Cuál es el próximo partido de Alemania?

La selección de Alemania, tras caer ante Japón, tiene otro partido amistoso en pocos días. Recibirá en el Signal Iduna Park, casa del Borussia Dortmund, a Francia el próximo martes 12 de septiembre.