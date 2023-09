Iván Mauricio Arboleda (Tumaco, Colombia, 1996) supone uno de esos muchos niños que un día deciden ir a buscar suerte lejos de sus fronteras en un mundo del fútbol cada vez más competitivo y donde a veces se necesitan giros de 180 grados para cumplir el sueño. El guardameta colombiano atiende a Bolavip desde Chipre sobre su nueva vida al Este de Europa y en medio de un prometedor inicio por Anorthosis Famagusta.

Promesa de las inferiores de Banfield, fichado por Rayo Vallecano para luego ser prestado a Newells Old Boys antes de llegar a otra liga del viejo continente, Arboleda disfruta de sus primeros meses por un fútbol chipriota al que llega luego de 8 sin actividad y en búsqueda de un regularidad que no fue posible en Vallecas.

Titular indiscutible en el equipo de la isla y tercero en el campeonato local, así nos relata sus primeras impresiones de un torneo desconocido para la gran mayoría: “La verdad que todo ha sido muy lindo, es un club grande con gente muy humilde y que hace que todo sea más fácil a la hora de trabajar. Vamos día a día con trabajo y al final del torneo veremos si hicimos las cosas bien. Es un sueño estar en competencia europeas”.

Sorpresas con todo Chipre

“Es una liga que viene en crecimiento. A mí en lo personal me sorprendió para bien. Te diría que en Sudamérica las únicas dos ligas que pueden estar por encima de esta serían la de Brasil y Argentina sin demeritar a las otras por supuesto”, relata desde Lárnaca y al Este de Chipre un Iván Arboleda que ha encontrado en esta urbe de apenas 52.000 habitantes su nuevo hogar.

Hablamos de un país del mediterráneo, sin la cultura de las grandes naciones del continente y con una cercanía a Grecia o Turquía que se respira en cada centímetro del país. El colombiano agradece la confianza del club mientras resalta la calidad humana de la isla: “El idioma de apoco lo vamos cogiendo…La gente aquí es muy buena y en cuanto a la comida, como dice mi abuela, ‘Ahí que comer lo que sea’ (risas). Acá todo es tranquilo y lindo, solo pienso en Chipre y en Anorthosis. Ya el tiempo y el trabajo dirá lo que viene más adelante”.

Inactividad, Rayo y Falcao

La salida del colombiano de Vallecas estuvo marcada por la polémica. Arboleda ha comentado en diversas entrevistas como en España hubo trabas en el pago de sus sueldos. Tras ir cedido a Newells buscando una salida, quedó como agente libre y hasta ocho meses en el dique seco.

“Nunca tuve la oportunidad en Rayo…Primero quiero darle gracias a Dios que nunca me dejo solo. Junto a mi familia, algunos amigos y mi tío, siempre estuvieron de mi lado hasta volver…Hubo algunos sondeos pero algunos clubes se cuidaban en hacer alguna oferta por el tema que hubo con Rayo y a que no sabían que había pasado. En Colombia si tuve ofertas pero se quisieron aprovechar de la situación algunos clubes, no todos”, asegura Arboleda en Bolavip.

“Falcao es un señor en todos los aspectos…Creo que cada generación tiene sus gustos, pero de los colombianos que yo mire jugar te voy a decir que es el mejor de la historia de Colombia por todo lo que representa a nivel mundial”, relata sobre un Radamel al que tuvo como compañero en Vallecas y al que siempre ha agradecido esos meses de guía al sur de Madrid.

De Banfield al mundo

El recuerdo de Buenos Aires y el hombre que más confianza le dio en el Taladro: “Soy un agradecido con Argentina, me dio la oportunidad de crecer como ser humano. Nadie es profeta en su propia tierra…Julio César Falcioni es todo lo bueno que le pudo haber pasado arboleda. Hasta ahora que estuve sin jugar estuvo al lado mío, con eso te digo todo”.

Por último pero no menos importante, Arboleda relata desde Chipre su sueño de volver a vestir la camiseta de Colombia tras aquel debut con derrota en Corea del Sur por 2-1. Desde Chipre y tras meses llenos de incertidumbre, La Araña ha vuelto y mira hacia las próximas ediciones de los torneos de UEFA: “Las ganas están todo los días. Siempre lo he dicho solo hay que trabajar y trabajar en silencio, que todo llega”.

Ping Pong con Iván Arboleda

¿El mejor partido de su carrera?: Banfield vs. Lanús en cancha de Lanús con un jugador menos

¿El mejor futbolista con el que haya jugado?: Jesús Dátolo

¿El mejor portero del mundo hoy?: Marc André Ter Stegen

¿Un ídolo en el fútbol?: Mi mama y mi abuela

¿Un sueño por cumplir?: Jugar la Champions

¿Un estadio donde haya jugada?: Estadio Monumental de Núñez

¿La mejor hinchada?: Banfield

¿David Ospina o Higuita?: David Ospina

¿Un equipo en Colombia?: Deportivo Pasto

Defínase en una palabra: Guerrero